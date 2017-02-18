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Сегодня в Пскове плюсовая температура и дождь
18 Февраля 2017 - 09:10Главная → Хроника дня
Прогноз погоды на 18 февраля
Сегодня в Пскове ожидается +1 градус тепла и дождь. До рекорда 1949 года не хватило трех градусов. Тогда синоптики зарегистрировали +4 градуса тепла. Возможно, рекорд будет побит завтра. По прогнозам ожидается еще более серьезное повышение температуры.
При такой, как сегодня погоде, давление упадет, температура повысится, интенсивность осадков увеличится, ветер усилится. В такую погоду неважно себя чувствуют даже вполне здоровые люди, но особенно нелегко приходится лицам метеозависимым, имеющим проблемы со здоровьем, страдающим сердечно-сосудистыми и бронхо-легочными заболеваниями, а также с больными суставами.В случае ухудшения самочувствия, необходимо прибегнуть к медикаментозной поддержке, рекомендуют медики.
При такой, как сегодня погоде, давление упадет, температура повысится, интенсивность осадков увеличится, ветер усилится. В такую погоду неважно себя чувствуют даже вполне здоровые люди, но особенно нелегко приходится лицам метеозависимым, имеющим проблемы со здоровьем, страдающим сердечно-сосудистыми и бронхо-легочными заболеваниями, а также с больными суставами.В случае ухудшения самочувствия, необходимо прибегнуть к медикаментозной поддержке, рекомендуют медики.
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