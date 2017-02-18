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Псковичей зовут работать в полицию

18 Февраля 2017 - 09:00
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Зарплату обещают от 22 тысяч

УМВД России по городу Пскову приглашает на службу.

В УМВД России по городу Пскову на должности полицейского и полицейского-водителя патрульно-постовой службы требуются граждане в возрасте до 35 лет, не судимые, имеющие общее среднее образование.

Заработная плата - от 22 тысяч рублей. Ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 40 календарных дней. Лица, принятые на службу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием и застрахованы государством. Предпочтение отдается гражданам, отслужившим в Вооруженных силах Российской  Федерации.

Обращаться телефону: 59-63-19 (отдел по работе с личным составом УМВД России по городу Пскову

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