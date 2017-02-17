В Сигово стало на один музей больше

Частный музей «Литейный двор» переехал из деревни Буравеньки в деревню Сигово. Новое здание находится в 100 метрах от музея народа Сето.

По словам хозяйки дома Эрики Михайловой теперь «Литейный двор» вмещает организованные экскурсионные группы до 50 человек.



В музее уже принимают заявки на экскурсии. Основатель музея колокольный мастер, доктор технических наук Александр Лапшин, чьи авторские изделия представлены в экспозиции, расскажет гостям о тайнах стародавнего литья, об истории колокольного дела на Руси, интересных фактах, мифах и легендах связанных с колокололитейным делом, и даже научит играть на мини-звоннице.



В мае заработает мастерская, где Эрика Михайлова будет учить ткачеству и угощать иван-чаем собственного сбора и домашними печатными пряниками в виде колокольчиков и бубенцов. Их, как и изделия мастеров, можно приобрести в качестве сувениров.

График работы: ежедневно с 10 до 19.00. Обязательна предварительная запись на экскурсию по телефону +7 (931) 901 21 81 или по почте re4kare4ka@yandex.ru.

Стоимость экскурсии 80 рублей, с мастер-классами и чаепитием - 150 рублей. Продолжительность экскурсии 45-60 минут.

Адрес: деревня Сигово, Печорский район, Псковская область.