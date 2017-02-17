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Лжекоммунальщики обокрали 84-летнюю великолучанку

17 Февраля 2017 - 10:51
Главная → Хроника дня
Неизвестные лица под видом работников одной из коммунальных служб похитили у пожилой женщины денежные сбережения и золотые изделия. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, днем 15 февраля в Великих Луках в квартиру дома по улице Зверева к женщине, 1933 года рождения, зашли две незнакомки. Они представились работницами одной из коммунальных служб и сообщили, что пришли, якобы, для проверки газового оборудования.

Затем одна из гражданок прошла с хозяйкой на кухню, а другая зашла в комнату. После ухода самозванок пенсионерка обнаружила, что у нее похищены 96 тысяч рублей и золотые изделия.
Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

В настоящее время сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.
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