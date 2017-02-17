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Запустят прямой поезд между Псковом и Санкт-Петербургом
17 Февраля 2017 - 10:47Главная → Хроника дня
Регулярное железнодорожное сообщение между Псковом и Санкт-Петербургом будет восстановлено в мае этого года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Уже в начале марта начнется предварительная продажа билетов — в железнодорожных кассах, на сайте РЖД, а также в кассах автовокзалов и автостанций Псковской области. Договоренность об этом достигнута в Москве в ходе рабочей встречи заместителя губернатора Александра Кузнецова с руководством Федеральной пассажирской компании ( АО «ФПК» ).
Напомним, движение поездов, организованное в 2016 году Северо-Западной пригородной пассажирской компанией, осуществлялось двумя железнодорожными составами, следующими по маршрутам пригородного сообщения «Псков — Луга» и «Луга — Санкт-Петербург ». Из-за неудобств, вызванных необходимостью пересадки пассажиров на станции Луга, регулярное железнодорожное сообщение между Псковом и Санкт-Петербургом было прервано.
Возобновленное движение будет осуществляться поездом беспересадочного сообщения с вагонами купейного, плацкартного и общего типа. Цена билета в общем вагоне не превысит стоимости проезда до Санкт-Петербурга автобусом.
Отправление поезда в первое время будет осуществляться по пятницам (из Санкт-Петербурга ) и воскресеньям (из Пскова) по ранее действовавшему расписанию, с остановками в Стругах Красных, Плюссе и на станциях Ленинградской области. В дальнейшем регулярность движения планируется повысить в зависимости от востребованности данного вида сообщения населением областного центра и прилегающих районов.
Уже в начале марта начнется предварительная продажа билетов — в железнодорожных кассах, на сайте РЖД, а также в кассах автовокзалов и автостанций Псковской области. Договоренность об этом достигнута в Москве в ходе рабочей встречи заместителя губернатора Александра Кузнецова с руководством Федеральной пассажирской компании ( АО «ФПК» ).
Напомним, движение поездов, организованное в 2016 году Северо-Западной пригородной пассажирской компанией, осуществлялось двумя железнодорожными составами, следующими по маршрутам пригородного сообщения «Псков — Луга» и «Луга — Санкт-Петербург ». Из-за неудобств, вызванных необходимостью пересадки пассажиров на станции Луга, регулярное железнодорожное сообщение между Псковом и Санкт-Петербургом было прервано.
Возобновленное движение будет осуществляться поездом беспересадочного сообщения с вагонами купейного, плацкартного и общего типа. Цена билета в общем вагоне не превысит стоимости проезда до Санкт-Петербурга автобусом.
Отправление поезда в первое время будет осуществляться по пятницам (из Санкт-Петербурга ) и воскресеньям (из Пскова) по ранее действовавшему расписанию, с остановками в Стругах Красных, Плюссе и на станциях Ленинградской области. В дальнейшем регулярность движения планируется повысить в зависимости от востребованности данного вида сообщения населением областного центра и прилегающих районов.
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