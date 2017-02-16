Звёзды советского кино поздравят псковичек с 8 марта
16 Февраля 2017 - 11:53Главная → Хроника дня
Театрально-концертная дирекция приготовила для представительниц прекрасного пола к празднику 8 марта два спектакля с участием звезд советского кинематографа.
9 марта на большой сцене Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина спектакль «Люби меня, как я тебя». Лирическая комедия по одноимённой повести Владимира Крупина. Главные роли исполняют звёзды российского кино и театра Борис Невзоров и Людмила Нильская.
Это постановка об истории влюбленных. Из-за стечения обстоятельств они теряют друг друга на двадцать с лишним лет, но понимают, что совершили страшную ошибку. Глубокие переживания героев никого не оставят равнодушным. Зрителей ждет порция доброго юмора, блестящая игра любимых актеров и неожиданные сюжетные повороты.
Билеты приобретайте в кассах театра или онлайн на сайте.
11 марта в БКЗ филармонии впервые в Пскове спектакль «Ежик в тумане». Веселая музыкальная постановка создана по рассказам выдающегося российского писателя Сергея Козлова.
В главных ролях звезды театра и кино Ивар Калныньш, Арнис Лицитис и Мартиньш Вилсон. Эти популярные латвийские актеры впервые объединились на театральной сцене. Идея создания спектакля принадлежит Мартинышу Вилсону, знакомому отечественному зрителю по его блестящим ролям в фильмах «Мираж» и «Интердевочка».
Билеты приобретайте в кассе БКЗ или онлайн на сайте.
9 марта на большой сцене Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина спектакль «Люби меня, как я тебя». Лирическая комедия по одноимённой повести Владимира Крупина. Главные роли исполняют звёзды российского кино и театра Борис Невзоров и Людмила Нильская.
Это постановка об истории влюбленных. Из-за стечения обстоятельств они теряют друг друга на двадцать с лишним лет, но понимают, что совершили страшную ошибку. Глубокие переживания героев никого не оставят равнодушным. Зрителей ждет порция доброго юмора, блестящая игра любимых актеров и неожиданные сюжетные повороты.
Билеты приобретайте в кассах театра или онлайн на сайте.
11 марта в БКЗ филармонии впервые в Пскове спектакль «Ежик в тумане». Веселая музыкальная постановка создана по рассказам выдающегося российского писателя Сергея Козлова.
В главных ролях звезды театра и кино Ивар Калныньш, Арнис Лицитис и Мартиньш Вилсон. Эти популярные латвийские актеры впервые объединились на театральной сцене. Идея создания спектакля принадлежит Мартинышу Вилсону, знакомому отечественному зрителю по его блестящим ролям в фильмах «Мираж» и «Интердевочка».
Билеты приобретайте в кассе БКЗ или онлайн на сайте.
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