Патриотическая акция пройдет в Пскове 21 февраля

21 февраля в БКЗ филармонии в рамках концерта, посвященного Дню защитника Отечества, пройдет патриотическая акция. Приглашены военнослужащие, ветераны, все, кто хочет отдать дань мужеству и благородству представителей сильного пола.



Ансамбль русской музыки «Псков» приготовил необычную программу «РУСИЧИ», посвященную истории и доблести русского воинства. Живое звучание любимых композиций в исполнении музык антов-виртуозов и неповторимые голоса Елены Фединой, Романа Сурикова, Заслуженных артистов России Александра Либа и Натальи Александровой сд елают этот праздничный вечер незабываемым. По окончании концерта все гости вечера поднимутся на сцену и в знак единства и уважения к героическим подвигам военнослужащих сделают совместное фото. Фотография будет размещена на официальном сайте филармонии и новостных ресурсах Псковской области.

Начало концерта в 19:00.

Билеты от 250 рублей. Их можно приобрести на сайте филармонии или в кассе БКЗ.