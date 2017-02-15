Патриотическая акция пройдет в Пскове 21 февраля
21 февраля в БКЗ филармонии в рамках концерта, посвященного Дню защитника Отечества, пройдет патриотическая акция. Приглашены военнослужащие, ветераны, все, кто хочет отдать дань мужеству и благородству представителей сильного пола.
Ансамбль русской музыки «Псков» приготовил необычную программу «РУСИЧИ», посвященную истории и доблести русского воинства. Живое звучание любимых композиций в исполнении музык
Начало концерта в 19:00.
Билеты от 250 рублей. Их можно приобрести на сайте филармонии или в кассе БКЗ.
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