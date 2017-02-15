15 Февраля 2017
Псков
 °C
Великие Луки
 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыУправдомПресс-центрЯрмарка «ART-ель»Пишем историю «ПП» вместеСпасибо доктору!Модная революцияДеловой мир

Писатель Валентин Курбатов передал свои книги Президентской библиотеке

15 Февраля 2017 - 10:11
Главная → Хроника дня
Известный литературовед, критик, писатель Валентин Курбатов передал в Президентскую библиотеку четыре свои последние книги: «Бегущая строка: Дневник провинциального литературного критика» (2012), «Нечаянный портрет. Время в зеркале одного дневника» (2009), «Батюшки мои» (2015), «Перед вечером, или Жизнь на полях» (2015). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе библиотеки.

Валентин Яковлевич известен, кроме того, своей крепкой многолетней дружбой с двумя колоссами современной российской литературы – Виктором Астафьевым и Валентином Распутиным.

В «Нечаянном портрете» Курбатов вспоминает о том, как он общался с Распутиным: «А с Валентином Григорьевичем не поговоришь. «Да», «нет» – вот и весь разговор. …На то и есть счастье дневника, что ты «вычёркиваешь» молчание и уж скоро слышишь: что это возводят на Валентина напраслину, что молчит он. Вот же – говорит! Только записывай!»


И Валентин Яковлевич записывал, выхватывая из потока жизни самое главное. В книге «Бегущая строка» рассказывает, как группа писателей из Сибири во главе с Валентином Распутиным плывёт (шли съёмки документального фильма Сергея Мирошниченко «Река жизни») по многоводной реке: «Ангара ненаглядна, но красота уже больше ранила, чем восхищала, потому что скоро этой земле предстояла гибель. Где-то нас встречали хорошо, торопились рассказать Валентину Григорьевичу о своих бедах. А в Богучанах уже были строги, и начальство отказало в приёме». А ведь Валентином Распутиным тогда уже была написана книга «Прощание с Матёрой», после которой, казалось, никогда индустрия не посмеет идти впереди экологии.

Может быть, эта не декларируемая, а по-настоящему сыновья привязанность к родной земле и соединила в жизни и в творчестве судьбы этих троих писателей – Распутина, Астафьева, Курбатова.
Родился Валентин Курбатов в семье путевых рабочих 29 сентября 1939 года в Ульяновской области. После войны мать с сыном переезжают к отцу на Урал, в город Чусовой. После окончания школы в 1957 году Курбатов работает столяром на производственном комбинате. В 1959 году его призвали на флот. Во время морской службы на Севере работает радиотелеграфистом, типографским наборщиком, библиотекарем на корабле. В 1962 году переезжает в Псков, где уже остаётся на постоянное местожительство. Работает сначала грузчиком на чулочной фабрике, потом корректором районной газеты «Ленинская искра», литературным сотрудником газеты «Молодой ленинец». Заочно заканчивает в 1972 году ВГИК, факультет киноведения.


«Валентин Яковлевич Курбатов – русский человек с абсолютным слухом к родному языку, открытым любящим сердцем и тонкой совестливой душой. Это во все времена редкое сочетание человеческих качеств, очевидно, повлияло на выбор им писательского труда как способа собирания и удержания мира в испытаниях грозного двадцатого века», – написал о прозаике Георгий Василевич в предисловии к его книге «Бегущая строка».

Вращаясь в кинематографических кругах как критик и во многом по этой причине считая себя младшим собратом по перу любимых им «мэтров», Курбатов тем не менее успел стать серьёзным прозаиком, выработав свой стиль. В рассказе «А вот Венеция весной» из сборника «Нечаянный портрет» писатель глубоко анализирует возникающие в современной литературе проблемы: «Нынешние молодые писатели бросают вызов реалистическим старикам и «впадают в модернизм» – они просто не знают, как уклониться от цитирования, ибо мир написан до них. Хочется новизны и самостоятельности, а реальность давно разобрана на слова и является готовой. Поневоле восстанешь».

Третье переданное Курбатовым в Президентскую библиотеку издание «Батюшки мои» – книга дневников и размышлений о церковной жизни конца 80-х – середины 90-х годов XX века. Основной собеседник и главный герой книги – известный иконописец архимандрит Зинон (Теодор) – поучает иноков: «Монах есть всегдашнее понуждение естества и неослабное хранение чувств».

«Перед вечером, или Жизнь на полях» – эта книга Валентина Курбатова родилась из забот дня, а оказалась портретом времени и отражением беспокойной мысли автора последних трёх десятилетий; особенно тревожит его сегодня снижение литературного стиля и допускаемые сегодня искажения исторических фактов, которым нужно активно противостоять.

Есть все основания надеяться, что партнёрские отношения между писателем и Президентской библиотекой продолжатся и его визит в электронное книгохранилище на Сенатской, 3, который состоялся в январе 2017 года, не будет последним.
Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Юниоры со всей России собрались на базе «Юность»Зритель решает: итоги режиссерской лаборатории ЛоевскогоВ Пскове родители сдавали ЕГЭОстановка автобуса возле школы в Борисовичах
Весь фото архив

Видео

Псковичам показали принцип работы электронного билетаСтуденты выяснили, кто самый сытыйДмитрий Месхиев: Пушкинский фестиваль выйдет на совершенно иной уровеньАктёр Павел Чинарёв снялся в блоге псковича
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 15 февраля
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыУправдомПресс-центрЯрмарка «ART-ель»Пишем историю «ПП» вместеСпасибо доктору!Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50