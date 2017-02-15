Писатель Валентин Курбатов передал свои книги Президентской библиотеке
15 Февраля 2017 - 10:11Главная → Хроника дня
Известный литературовед, критик, писатель Валентин Курбатов передал в Президентскую библиотеку четыре свои последние книги: «Бегущая строка: Дневник провинциального литературного критика» (2012), «Нечаянный портрет. Время в зеркале одного дневника» (2009), «Батюшки мои» (2015), «Перед вечером, или Жизнь на полях» (2015). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе библиотеки.
Валентин Яковлевич известен, кроме того, своей крепкой многолетней дружбой с двумя колоссами современной российской литературы – Виктором Астафьевым и Валентином Распутиным.
В «Нечаянном портрете» Курбатов вспоминает о том, как он общался с Распутиным: «А с Валентином Григорьевичем не поговоришь. «Да», «нет» – вот и весь разговор. …На то и есть счастье дневника, что ты «вычёркиваешь» молчание и уж скоро слышишь: что это возводят на Валентина напраслину, что молчит он. Вот же – говорит! Только записывай!»
И Валентин Яковлевич записывал, выхватывая из потока жизни самое главное. В книге «Бегущая строка» рассказывает, как группа писателей из Сибири во главе с Валентином Распутиным плывёт (шли съёмки документального фильма Сергея Мирошниченко «Река жизни») по многоводной реке: «Ангара ненаглядна, но красота уже больше ранила, чем восхищала, потому что скоро этой земле предстояла гибель. Где-то нас встречали хорошо, торопились рассказать Валентину Григорьевичу о своих бедах. А в Богучанах уже были строги, и начальство отказало в приёме». А ведь Валентином Распутиным тогда уже была написана книга «Прощание с Матёрой», после которой, казалось, никогда индустрия не посмеет идти впереди экологии.
Может быть, эта не декларируемая, а по-настоящему сыновья привязанность к родной земле и соединила в жизни и в творчестве судьбы этих троих писателей – Распутина, Астафьева, Курбатова.
Родился Валентин Курбатов в семье путевых рабочих 29 сентября 1939 года в Ульяновской области. После войны мать с сыном переезжают к отцу на Урал, в город Чусовой. После окончания школы в 1957 году Курбатов работает столяром на производственном комбинате. В 1959 году его призвали на флот. Во время морской службы на Севере работает радиотелеграфистом, типографским наборщиком, библиотекарем на корабле. В 1962 году переезжает в Псков, где уже остаётся на постоянное местожительство. Работает сначала грузчиком на чулочной фабрике, потом корректором районной газеты «Ленинская искра», литературным сотрудником газеты «Молодой ленинец». Заочно заканчивает в 1972 году ВГИК, факультет киноведения.
«Валентин Яковлевич Курбатов – русский человек с абсолютным слухом к родному языку, открытым любящим сердцем и тонкой совестливой душой. Это во все времена редкое сочетание человеческих качеств, очевидно, повлияло на выбор им писательского труда как способа собирания и удержания мира в испытаниях грозного двадцатого века», – написал о прозаике Георгий Василевич в предисловии к его книге «Бегущая строка».
Вращаясь в кинематографических кругах как критик и во многом по этой причине считая себя младшим собратом по перу любимых им «мэтров», Курбатов тем не менее успел стать серьёзным прозаиком, выработав свой стиль. В рассказе «А вот Венеция весной» из сборника «Нечаянный портрет» писатель глубоко анализирует возникающие в современной литературе проблемы: «Нынешние молодые писатели бросают вызов реалистическим старикам и «впадают в модернизм» – они просто не знают, как уклониться от цитирования, ибо мир написан до них. Хочется новизны и самостоятельности, а реальность давно разобрана на слова и является готовой. Поневоле восстанешь».
Третье переданное Курбатовым в Президентскую библиотеку издание «Батюшки мои» – книга дневников и размышлений о церковной жизни конца 80-х – середины 90-х годов XX века. Основной собеседник и главный герой книги – известный иконописец архимандрит Зинон (Теодор) – поучает иноков: «Монах есть всегдашнее понуждение естества и неослабное хранение чувств».
«Перед вечером, или Жизнь на полях» – эта книга Валентина Курбатова родилась из забот дня, а оказалась портретом времени и отражением беспокойной мысли автора последних трёх десятилетий; особенно тревожит его сегодня снижение литературного стиля и допускаемые сегодня искажения исторических фактов, которым нужно активно противостоять.
Есть все основания надеяться, что партнёрские отношения между писателем и Президентской библиотекой продолжатся и его визит в электронное книгохранилище на Сенатской, 3, который состоялся в январе 2017 года, не будет последним.
Валентин Яковлевич известен, кроме того, своей крепкой многолетней дружбой с двумя колоссами современной российской литературы – Виктором Астафьевым и Валентином Распутиным.
В «Нечаянном портрете» Курбатов вспоминает о том, как он общался с Распутиным: «А с Валентином Григорьевичем не поговоришь. «Да», «нет» – вот и весь разговор. …На то и есть счастье дневника, что ты «вычёркиваешь» молчание и уж скоро слышишь: что это возводят на Валентина напраслину, что молчит он. Вот же – говорит! Только записывай!»
И Валентин Яковлевич записывал, выхватывая из потока жизни самое главное. В книге «Бегущая строка» рассказывает, как группа писателей из Сибири во главе с Валентином Распутиным плывёт (шли съёмки документального фильма Сергея Мирошниченко «Река жизни») по многоводной реке: «Ангара ненаглядна, но красота уже больше ранила, чем восхищала, потому что скоро этой земле предстояла гибель. Где-то нас встречали хорошо, торопились рассказать Валентину Григорьевичу о своих бедах. А в Богучанах уже были строги, и начальство отказало в приёме». А ведь Валентином Распутиным тогда уже была написана книга «Прощание с Матёрой», после которой, казалось, никогда индустрия не посмеет идти впереди экологии.
Может быть, эта не декларируемая, а по-настоящему сыновья привязанность к родной земле и соединила в жизни и в творчестве судьбы этих троих писателей – Распутина, Астафьева, Курбатова.
Родился Валентин Курбатов в семье путевых рабочих 29 сентября 1939 года в Ульяновской области. После войны мать с сыном переезжают к отцу на Урал, в город Чусовой. После окончания школы в 1957 году Курбатов работает столяром на производственном комбинате. В 1959 году его призвали на флот. Во время морской службы на Севере работает радиотелеграфистом, типографским наборщиком, библиотекарем на корабле. В 1962 году переезжает в Псков, где уже остаётся на постоянное местожительство. Работает сначала грузчиком на чулочной фабрике, потом корректором районной газеты «Ленинская искра», литературным сотрудником газеты «Молодой ленинец». Заочно заканчивает в 1972 году ВГИК, факультет киноведения.
«Валентин Яковлевич Курбатов – русский человек с абсолютным слухом к родному языку, открытым любящим сердцем и тонкой совестливой душой. Это во все времена редкое сочетание человеческих качеств, очевидно, повлияло на выбор им писательского труда как способа собирания и удержания мира в испытаниях грозного двадцатого века», – написал о прозаике Георгий Василевич в предисловии к его книге «Бегущая строка».
Вращаясь в кинематографических кругах как критик и во многом по этой причине считая себя младшим собратом по перу любимых им «мэтров», Курбатов тем не менее успел стать серьёзным прозаиком, выработав свой стиль. В рассказе «А вот Венеция весной» из сборника «Нечаянный портрет» писатель глубоко анализирует возникающие в современной литературе проблемы: «Нынешние молодые писатели бросают вызов реалистическим старикам и «впадают в модернизм» – они просто не знают, как уклониться от цитирования, ибо мир написан до них. Хочется новизны и самостоятельности, а реальность давно разобрана на слова и является готовой. Поневоле восстанешь».
Третье переданное Курбатовым в Президентскую библиотеку издание «Батюшки мои» – книга дневников и размышлений о церковной жизни конца 80-х – середины 90-х годов XX века. Основной собеседник и главный герой книги – известный иконописец архимандрит Зинон (Теодор) – поучает иноков: «Монах есть всегдашнее понуждение естества и неослабное хранение чувств».
«Перед вечером, или Жизнь на полях» – эта книга Валентина Курбатова родилась из забот дня, а оказалась портретом времени и отражением беспокойной мысли автора последних трёх десятилетий; особенно тревожит его сегодня снижение литературного стиля и допускаемые сегодня искажения исторических фактов, которым нужно активно противостоять.
Есть все основания надеяться, что партнёрские отношения между писателем и Президентской библиотекой продолжатся и его визит в электронное книгохранилище на Сенатской, 3, который состоялся в январе 2017 года, не будет последним.
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