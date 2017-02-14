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Новый проект «Сложности перехода» обсудят в пресс-центре «Псковской правды»

14 Февраля 2017 - 17:35
Главная → Хроника дня → Пресс-центр
Свои вопросы вы можете оставить в комментариях
До 1 марта во всех районах и городах области проходят мероприятия по безопасности движения. Госавтоинспекция МВД России совместно с экспертным центром «Движение безопасности» дала старт новому проекту по безопасности дорожного движения «Сложности перехода».

О безопасности движения в регионе вообще и новом проекте в частности расскажут гости пресс-центра «Псковской правды»:

- Анатолий Ефимов, начальник ГИБДД УМВД по Псковской области;
- Николай Мельков, активист движения «Убитые дороги»;
- Лидия Драгунова, депутат ПОС, руководитель Псковского Регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России».
 

Свои вопросы можно задать

1. По тел. (8112) 57-31-23
2. Прислать на почту pravda@pravdapskov.ru 3.
3. В группе «Псковской правды» ВКонтакте
4. В комментариях под этой новостью
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