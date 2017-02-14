Специалисты Сбербанка помогли подобрать ипотечную программу участникам «Тура по новостройкам»

Сотрудники Псковского отделения Сбербанка проконсультирова ли участников «Тура по новостройкам», организованного газетой «Комсомольская правда. Псков». Псковичи посетили два жилых комплекса – «Афины» и «Молодежный».

«Тур по новостройкам» – отличный инструмент для будущих новосёлов, позволяющий за короткое время познакомиться со строящимися жилищными комплексами, увидеть планировки квартир и уровень их отделки, оценить местоположение, вид из окна и получить информацию о способах приобретения жилья. Важной составляющей поездки является возможность прямого общения с представителями застройщика и специалистами банка.

Участники тура узнали о преимуществах таких ипотечных программ, как «Военная ипотека», «Молодая семья» и «Акция для застройщиков», а также с помощью специалиста прямо на месте смогли подобрать оптимальную программу и получить полный расчет по кредиту.

Представители Сбербанка также рассказали клиентам об «Электронной регистрации» – новом совместном сервисе Сбербанка и Росреестра, позволяющем зарегистрировать договор долевого участия в строительстве онлайн. Теперь процесс регистрации ДДУ сокращен до минимума – все необходимые действия клиент производит в офисе компании-застрой щика, после чего участники сделки в течение 5-7 дней получают зарегистрированн ые документы на электронную почту. Процесс регистрации договора занимает всего 15 минут.



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