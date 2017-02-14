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«Псковская правда» собирает вопросы для руководителя Псковского филиала Почты России

14 Февраля 2017 - 14:20
Главная → Хроника дня → Пресс-центр
Вопросы принимаются до 26 февраля!
Успейте задать вопросы Андрею Маркову, руководителю Управления федеральной почтовой связи по Псковской области - филиала Почты России.
 
1. Каков порядок выплаты и доставки социальных пособий в Псковской области?
2. Каким образом обеспечивается сохранность почтовых отправлений на почте?
3. Какие современные сервисы внедряются на почте сегодня?
 
Только для читателей «Псковской правды» - ответы на эти и другие актуальные вопросы о работе почтовой службы.
 

Свои вопросы можно задать

1. По тел. (8112) 57-31-23
2. Прислать на почту pravda@pravdapskov.ru 3.
3. В группе «Псковской правды» ВКонтакте
4. В комментариях под этой новостью
Комментарии: 5
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Комментарии

Андрей
14 Февраля 2017 - 15:36
Жаловаться бесполезно, всё равно отпишутся и сам будешь в дураках. Проверено на опыте!
Александр
14 Февраля 2017 - 15:43
180016 не доходят почти 90 % не отслеживаемых посылок до дома, на почте разводят руками и ни чего сказать не могут. Отслеживаемые посылки отказываются взвесить и показать целостность упаковки.
Ольга
14 Февраля 2017 - 15:50
180024, в окошке "выдача посылок " необходимо простоять целую очередь после всех с платежами, на вопрос можно ли в этом окне получить в первую очередь посылку, говорят, что мало ли что написано, у нас мотивация по платежам.
елена
14 Февраля 2017 - 16:54
Получила посылку,на почте сунули не взвесив.Принесла домой одна сторона отклеена рука до локтя залазит.Не стала растраивать отпровителя,понимаю что даже написав притензию не найдешь концов.Печально,не проверяют своих подчиненных.
Юрий
14 Февраля 2017 - 18:36
Почтовое отделение в городе Острове, остров 3 почтальон письма не носит, а когда приходишь на почту встречает отвратительная( в плане разговора) женщина, на почте бардак им не чего не найти в своём сраче.!!! ( иначе не назвать) мое письмо к ним пришло 14 января сегодня не выдержал пошёл сам. Искали минут 20, на вопрос почему не кинули в ящик ответ один, -у нас один почтальон!!! Все!!!
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