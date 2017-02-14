Ярмарка подарков ручной работы состоится в Пскове в первые дни весны

«Псковская правда» приглашает за подарками

На весеннюю ярмарку подарков ручной работы «АРТ-ель» приглашает гостей издание «Псковская правда». Ярмарка пройдет 4 и 5 марта с 12 до 19 часов в спортивно-развле кательном парке «Простория» по адресу Иркутский переулок, 2. Ярмарка расположится на первом и на втором этажах комплекса.

Приходите за подарками, творческими идеями и весенним настроением! 4 и 5 марта, «Простория». Вход свободный.

Многие мастера уже знакомы читателям издания по ярмарке, которая проводилась в «Простории» в предновогодние дни.

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