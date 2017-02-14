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Озвучены победители конкурса «Все в Псков!» в номинациях «Эссе», «Рисунок» и «Селфи»

14 Февраля 2017 - 09:00
Главная → Хроника дня → #всевпсков
Кроме того, определены два специальных приза
Проект «Моя Россия» для Псковской области продолжился уже после отъезда последнего школьника. «Псковская правда» и турбюро «Континент» организовали конкурс селфи, эссе и рисунков «Все в Псков!», в котором мог поучаствовать каждый школьник, посетивший регион с турпоездкой. Голосование за селфи несколько недель продолжалось на сайте «Псковской правды», а эссе и рисунки оценивало экспертное жюри, в составе которого первый вице-губернатор Вера Емельянова, федеральный координатор программы «Моя Россия» Ольга Санаева, режиссер и продюсер Дмитрий Месхиев, путешественник Владислав Кетов, директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич и директор турбюро «Континент» Светлана Баранова.

– Сказать, как дети, о наших достопримечательностях не может ни один поэт, – уверена Светлана Баранова.

Итак! Барабанная дробь! И ура победителям!

Результаты конкурса «Все в Псков!»:

Эссе:

1 место – Роман Мазаев, Костромская область (скачать);
2 место – Ангелина Гололобова, Курская (скачать);
3 место – Дарья Постнова, Владимирская (скачать).

Рисунки: 

1 место – Ксения Попова, Брянская область;


2 место – Ксения Зайцева, Владимирская область;


3 место – Юлия Горбатова, Липецкая область.

Селфи:

1 место – Мария Апёнкина, Ивановская область.


2 место – Андрей Озарнов, Рязанская область


3 место – Дарья Постнова, Владимирская область
 

Призы


Победитель в номинации «Эссе» получает смартфон от бюро путешествий «Континент». Главный приз за лучшее селфи – недельное проживание в фешенебельном загородном отеле «Плесков» всей семьей (двое взрослых и один ребенок). За лучший рисунок – трехдневный экскурсионный тур на Псковщину на 3 человек (двое взрослых и один ребенок). Призеры в каждой номинации получают почетные грамоты.


Ольга Санаева объявила о вручении двух специальных призов от Российского союза туриндустрии.

Карина Иванина (Липецкая область), участвовавшая в конкурсе рисунков, получает набор красок.

Андрей Озарнов (Рязанская область) благодаря своему эссе получает подарочное издание книги «Псковские сокровища» (скачать). 
 
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