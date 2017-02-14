Опасная игра «Беги или умри»: что нужно знать псковичам

Полиция предупреждает родителей: в подростковой среде растет популярность опасной игры под названием «Беги или умри!». Ее суть в том, что ребенок перебегает дорогу как можно ближе перед движущимся транспортным средством. Товарищи по опасной забаве снимают происходящее на мобильный, а потом выкладывают видеозапись в социальных сетях. В информациях из различных регионов страны приводятся примеры о первых пострадавших. По имеющимся данным, в Псковской области подобных происшествий, к счастью, пока не зарегистрировано. Однако родителям необходимо поговорить с детьми, а водителям соблюдать максимальную осторожность.