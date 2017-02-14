14 Февраля 2017
Псков
 ..  °C
Великие Луки
 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыУправдомПресс-центрЯрмарка «ART-ель»Пишем историю «ПП» вместеСпасибо доктору!Модная революцияДеловой мир

Опасная игра «Беги или умри»: что нужно знать псковичам

14 Февраля 2017 - 12:01
Главная → Хроника дня
Полиция предупреждает родителей: в подростковой среде растет популярность опасной игры под названием «Беги  или умри!». Ее суть в том, что ребенок перебегает дорогу как можно ближе перед движущимся транспортным средством. Товарищи по опасной забаве снимают происходящее на мобильный, а потом выкладывают видеозапись в социальных сетях. В информациях из различных регионов страны приводятся примеры о первых пострадавших. По имеющимся данным, в Псковской области подобных происшествий, к счастью, пока не зарегистрировано. Однако родителям необходимо поговорить с детьми, а  водителям соблюдать максимальную осторожность.
Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Юниоры со всей России собрались на базе «Юность»Зритель решает: итоги режиссерской лаборатории ЛоевскогоВ Пскове родители сдавали ЕГЭОстановка автобуса возле школы в Борисовичах
Весь фото архив

Видео

Псковичам показали принцип работы электронного билетаСтуденты выяснили, кто самый сытыйДмитрий Месхиев: Пушкинский фестиваль выйдет на совершенно иной уровеньАктёр Павел Чинарёв снялся в блоге псковича
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 15 февраля
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Логотип перинатального центра. ГолосованиеМодная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыУправдомПресс-центрЯрмарка «ART-ель»Пишем историю «ПП» вместеСпасибо доктору!Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50