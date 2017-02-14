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Псковская область: Смертность снижается, рождаемость стабильна

14 Февраля 2017 - 11:33
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Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова подчеркнула, что Псковская область вошла в число семи регионов, где наблюдается хорошая динамика по сокращению смертности населения. Эта информация прозвучала на совещании в правительстве под председательством вице-премьера Ольги Голодец.

По итогам отдельной встречи Вероники Скворцовой и губернатора Андрея Турчака сообщили, что уже в этом году на развитие санавиации Псковская область получит 22 млн рублей из федерального бюджета. Еще 1 млн добавит область. 

Кроме того, губернатор и министр обсудили план по восполнению дефицита медработников. В него входит и открытие лечебного факультета в местном университете, и трудоустройство медицинских кадров. Как раз недавно больницы региона пополнились тремя новыми врачами из Новгородской области и Забайкальского края. Однако на сегодняшний день псковским медучреждениям не хватает 776 врачей и 341 среднего медицинского работника.
 

Конкретно

По итогам прошлого года уровень смертности в регионе снизился на 1,6 %. Показатель рождаемости в Псковской области удалось сохранить на уровне 2015 года - 7183 человека (7 тыс. 140 человек в 2015 году). Также было отмечено снижение смертности от большинства основных классов заболеваний, особенно значимое - в группах случайных отравлений алкоголем (снижение за год на 23 %), убийств (на 18 %), транспортных травм (на 11 %).
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