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Хвастливый собутыльник лишился более 5о тысяч рублей

14 Февраля 2017 - 10:55
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В прошлом году 24 ноября две 35-летние подруги проводили время в одном из кафе в Великолукском районе. Там они познакомились с двумя мужчинами, которые также заехали сюда отдохнуть. За совместным распитием спиртного один из мужчин наглядно продемонстрировал участникам застолья свои финансовые возможности и показал имевшиеся у него деньги. Позднее одна из женщин  воспользовалась тем, что их новые приятели заснули, похитила из сумки одного из них деньги и скрылась. Мужчина же недосчитался 57 845 рублей. Злоумышленницу задержали, она во всем созналась. Полицейские успели изъять у нее похищенные деньги и возвратить их потерпевшему. Уголовное дело передано в суд.
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