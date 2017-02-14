Хвастливый собутыльник лишился более 5о тысяч рублей

В прошлом году 24 ноября две 35-летние подруги проводили время в одном из кафе в Великолукском районе. Там они познакомились с двумя мужчинами, которые также заехали сюда отдохнуть. За совместным распитием спиртного один из мужчин наглядно продемонстрировал участникам застолья свои финансовые возможности и показал имевшиеся у него деньги. Позднее одна из женщин воспользовалась тем, что их новые приятели заснули, похитила из сумки одного из них деньги и скрылась. Мужчина же недосчитался 57 845 рублей. Злоумышленницу задержали, она во всем созналась. Полицейские успели изъять у нее похищенные деньги и возвратить их потерпевшему. Уголовное дело передано в суд.