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Обожженному ребенку из Дновского района пересадят собственную кожу

14 Февраля 2017 - 09:25
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Состояние 6-летнего мальчика, пострадавшего при пожаре в Дновском районе, остается тяжелым, сообщает ГТРК «Псков». Он по-прежнему находится в ожоговой реанимации первой Детской городской больницы Санкт-Петербурга, куда его доставили вертолетом. Дыхание обеспечивается искусственной вентиляцией легких – ему сделана трахеотомия. У ребенка высокая температура, его лихорадит. Мальчик получает массивную антибактериальную и противогрибковую терапию. На этой неделе ему были закрыты ожоговые поверхности искусственной кожей.

– Если все будет гладко, – прогнозирует главный врач Псковской детской областной больницы Аркадий Гохман, – планируется частично снимать искусственную кожу, прикрывающую раны, и кусочками пересаживать собственную кожу.

Напомним, частный дом в Дновском районе сгорел 21 января. Один ребенок 4 лет погиб на пожаре. Старшего сына успела спасти подоспевшая мать – он получил тяжелейшие ожоги третьей, четвертой степени – поражено почти семьдесят процентов кожи.
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