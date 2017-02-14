Обожженному ребенку из Дновского района пересадят собственную кожу

Состояние 6-летнего мальчика, пострадавшего при пожаре в Дновском районе, остается тяжелым, сообщает ГТРК «Псков». Он по-прежнему находится в ожоговой реанимации первой Детской городской больницы Санкт-Петербурга, куда его доставили вертолетом. Дыхание обеспечивается искусственной вентиляцией легких – ему сделана трахеотомия. У ребенка высокая температура, его лихорадит. Мальчик получает массивную антибактериальную и противогрибковую терапию. На этой неделе ему были закрыты ожоговые поверхности искусственной кожей.



– Если все будет гладко, – прогнозирует главный врач Псковской детской областной больницы Аркадий Гохман, – планируется частично снимать искусственную кожу, прикрывающую раны, и кусочками пересаживать собственную кожу.



Напомним, частный дом в Дновском районе сгорел 21 января. Один ребенок 4 лет погиб на пожаре. Старшего сына успела спасти подоспевшая мать – он получил тяжелейшие ожоги третьей, четвертой степени – поражено почти семьдесят процентов кожи.