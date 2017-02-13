Стали известны имена победителей Чемпионата СЗФО по боксу

12 февраля завершились Первенство СЗФО по боксу среди юношей и девушек 2001-2002 гг.р., юниорок 1999-2002 гг.р. и Чемпионат СЗФО по боксу среди женщин. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного госкомитета по физической культуре и спорту.



По итогам соревнований места распределились следующим образом:



1 место: Кулаков Артур, Кальницкий Александр, Юринов Савелий.

2 место: Сергеев Никита, Дмитриев Дмитрий.

3 место: Мухитдинов Роман, Шишлов Никита, Дорофеев Павел.



Спортсмены тренируются под руководством Вадима Голика, Алексея Орлова, Глеба Голика, Вячеслава и Александра Ярулиных, Николая Юринова, Геннадия Цветкова.



Среди девушек и женщин 1 место заняли Козырева Татьяна (выполнила норматив Кандидата в мастера спорта), Иванова Карина, Осокина Александрина.



2 место заняла Яковлева Виктория.

3 место - Гафарова Асият.



Спортсменки тренируются под руководством Орлова Алексея, Голика Вадима, Александра Беха, Веселова Романа, Зенкова Виктора, Кузьминой Анны.



Кулаков Артур признан лучшим боксёром первенства Северо-Западного федерального округа по боксу среди юношей 2001-2002 гг.р.