На Масленицу перекроют центр Пскова
В Пскове 26 февраля с 7.00 до 19.00 на время проведения Масленичных гуляний вводится прекращение движения автотранспорта по Октябрьской площади, улице Советской от площади Ленина до улицы Детской и Октябрьскому проспекту от Октябрьской площади до улицы Некрасова. Для объезда определены улицы К.Маркса (движение от вокзала), М.Горького, мост имени 50-летия Октября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Остановка автотранспорта на Октябрьской площади и участке ул. Советской от Октябрьской площади до ул. Детской запрещена с 20.00 25 февраля до 8.00 26 февраля.
В связи с этим движение общественного транспорта в указанный период будет осуществляться по измененной схеме.
Так, автобусы маршрутов №№ 3, 4, 14, 17 с Завеличья следуют по Рижскому проспекту, улице М.Горького, через Дамбу, площадь Победы, улицу Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях.
Автобусы маршрута № 1 следуют по улице Л. Поземского, улице Труда, улице Текстильной, улице Инженерной с выездом к Летнему саду и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;
Автобусы маршрута № 11 следуют с улицы Звездной по улице Труда, улице Текстильной, улице Инженерной с выездом к Летнему саду и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;
Автобусы маршрута № 8 из Корытова следуют через площадь Победы, улице Яна Фабрициуса до Вокзала, в обратном направлении по Октябрьскому проспекту, улице Гражданской, площади Победы, улице Яна Райниса до Корытова.
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