13 Февраля 2017
Псков
 ..  °C
Великие Луки
 ..  °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеСпасибо доктору!Модная революцияДеловой мир

В Пскове проведут конкурс на лучший масленичный блин

13 Февраля 2017 - 16:26
Главная → Хроника дня

Псковский городской молодежный центр объявляет конкурс на лучшие Масленичные блины. 22 февраля в Центре пройдут Масленичные вечерки в духе народных традиций с играми, песнями и плясками. В рамках вечерок состоится конкурс блинов в стиле «Контрольная закупка», где судьями выступят дети из Псковского детского дома и детского социального клуба «Мечта».

Принять участие в приготовлении блинов приглашаются все желающие. Добавки к блинам могут быть разными - на усмотрение участника. Кроме того, конкурсантам нужно будет самостоятельно украсить свой стол и презентовать блюдо.

Подать заявку на конкурс блинов можно в Молодежный центр: ул. Максима Горького, 15. Справки по тел.: +7 (911) 351-1501.

Напомним, Масленичные гуляния в центре Пскова развернутся 26 февраля.

Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Юниоры со всей России собрались на базе «Юность»Зритель решает: итоги режиссерской лаборатории ЛоевскогоВ Пскове родители сдавали ЕГЭОстановка автобуса возле школы в Борисовичах
Весь фото архив

Видео

Псковичам показали принцип работы электронного билетаСтуденты выяснили, кто самый сытыйДмитрий Месхиев: Пушкинский фестиваль выйдет на совершенно иной уровеньАктёр Павел Чинарёв снялся в блоге псковича
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 8 февраля
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Логотип перинатального центра. ГолосованиеМодная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеСпасибо доктору!Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50