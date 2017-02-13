В Пскове проведут конкурс на лучший масленичный блин

Псковский городской молодежный центр объявляет конкурс на лучшие Масленичные блины. 22 февраля в Центре пройдут Масленичные вечерки в духе народных традиций с играми, песнями и плясками. В рамках вечерок состоится конкурс блинов в стиле «Контрольная закупка», где судьями выступят дети из Псковского детского дома и детского социального клуба «Мечта».

Принять участие в приготовлении блинов приглашаются все желающие. Добавки к блинам могут быть разными - на усмотрение участника. Кроме того, конкурсантам нужно будет самостоятельно украсить свой стол и презентовать блюдо.

Подать заявку на конкурс блинов можно в Молодежный центр: ул. Максима Горького, 15. Справки по тел.: +7 (911) 351-1501.

Напомним, Масленичные гуляния в центре Пскова развернутся 26 февраля.