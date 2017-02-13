Россельхозбанк увеличил выдачу долгосрочных кредитов предприятиям АПК в 1,5 раза

В 2016 году Россельхозбанк выдал заемщикам агропромышленног о комплекса более 261 млрд рублей долгосрочных кредитов, что 1,5 раза превышает показатель 2015 года.

По состоянию на 1 января 2017 года объем долгосрочных кредитов в портфеле Банка превысил 928 млрд рублей. Из них порядка 360 млрд рублей приходится на инвестиционные займы, направленные на строительство, модернизацию и реконструкцию сельскохозяйстве нных комплексов, а также приобретение техники и сельхозживотных.

Реализация инвестиционных проектов способствует ускоренному замещению импортной продукции, улучшению инвестиционной привлекательност и регионов и повышению доступности качественных продуктов питания для населения.

В 2017 году Россельхозбанк продолжит развивать деятельность по финансированию инвестиционных проектов в сфере АПК, в том числе в рамках льготной программы кредитованиям предприятий аграриев по ставке не более 5% годовых.