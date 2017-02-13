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Школьница из Приволжска победила в конкурсе сэлфи #всевпсков

13 Февраля 2017 - 14:17
Главная → Хроника дня → #всевпсков
В награду Мария Апёнкина получает недельное проживание в фешенебельном загородном отеле
Подошло к концу голосование Всероссийского конкурса #всевпков, которое длилось на протяжении двух с половиной месяцев. В нём школьники из разных уголков нашей страны боролись за право стать обладателем главного приза – недельного проживания в фешенебельном загородном отеле «Плесков».

Сперва ребята соперничали в конкурсе внутри своего региона. Затем девять самых активных участников продолжили соревноваться в финальном раунде. И вот, с отрывом более чем в два раза, первое место заняла Мария Апёнкина из Ивановской области. Её главный конкурент из Рязанской области Андрей Озарнов не сумел обогнать лидера, хотя имел все шансы. В итоге, у него второе место. Почётное третье место присуждается Дарье Постновой из Владимирской области.


Напомним, Псковская область в 2016 году стала площадкой реализации федеральной программы развития детского туризма «Моя Россия». Сотни школьников посетили с экскурсией Псков, Изборск и Печоры. После путешествия в Псковскую область ребята могли поделиться своими впечатлениями – прислать на конкурс селфи, эссе или рисунок. Победителя определят в каждой из трёх номинаций.
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