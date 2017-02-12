В псковских автобусах заработала новая система оплаты проезда

Вместо билетов пассажиры теперь получают чеки

С 11 февраля в Пскове действует новая система оплаты проезда в городском транспорте. Как сообщает сайт ГП ПО «Псковпассажиравтотранс», разовая оплата проезда теперь будет производиться через терминал кондуктора с выдачей чека об оплате проезда.В чеке указывается дата и время выдачи талона, маршрут, рейс, фамилия кондуктора и стоимость проезда. Пока она по-прежнему составляет 20 рублей.Оплатить проезд пока можно наличными. Также на сайте сообщается, что месячные проездные билеты действительны в течение указанного срока.