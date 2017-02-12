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В псковских автобусах заработала новая система оплаты проезда

12 Февраля 2017 - 12:32
Главная → Хроника дня
Вместо билетов пассажиры теперь получают чеки
С 11 февраля в Пскове действует новая система оплаты проезда в городском транспорте. Как сообщает сайт ГП ПО «Псковпассажиравтотранс», разовая оплата проезда теперь будет производиться через терминал кондуктора с выдачей чека об оплате проезда.



В чеке указывается дата и время выдачи талона, маршрут, рейс, фамилия кондуктора и стоимость проезда. Пока она по-прежнему составляет 20 рублей.

Оплатить проезд пока можно наличными. Также на сайте сообщается, что месячные проездные билеты действительны в течение указанного срока.
 
Комментарии: 2
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Комментарии

Егор
12 Февраля 2017 - 14:32
Если иногородний сядет на автобус, ему тоже придется покупать транспортную карту? Как оплачивать проезд, если транспортной карты с собой не будет? Бред
Алексей
12 Февраля 2017 - 19:37
Когда будет безналичный расчет? У большинства людей деньги на картах. Почему нельзя купить проездной для ребёнка без ученического? Почему данные хозяина проездного должны быть вписаны на задней стороне проездного а на самом деле их вписывают на неподготовленную лицевую сторону?
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