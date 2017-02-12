В субботу вечером в Пскове горел дом. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, сообщение о возгорании в жилом доме по адресу: Псков, Шоссейный пер.поступило 11 февраля в 22.10. Для ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 13 человек.

Телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.