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В субботу вечером в Пскове горел дом

12 Февраля 2017 - 11:17
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В субботу вечером в Пскове горел дом. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, сообщение о возгорании  в жилом доме по адресу: Псков, Шоссейный пер.поступило 11 февраля в 22.10. Для ликвидации пожара привлекались  4 единицы техники, 13 человек.
Телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.
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