В Пскове завершается Пушкинский театральный фестиваль

Сегодня зрители увидят эскизы Лаборатории Лоевского и спектакль «Записки юного врача»

В Пскове завершается 24-ый Всероссийский Пушкинский театральный фестиваль. 12 февраля зрители смогут увидеть три постановки. В 14:00 в Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина состоится показ эскиза «Пинежский Пушкин» от известного театрального режиссера Олега Лоевского. В 18:00 зрители увидят спектакль «Записки юного врача» театра «Мастерская» (Санкт-Петербург) и в 20:00 еще один эскиз Лаборатории Лоевского «Капитанская дочка».



Всего в дни Пушкинского театрального фестиваля зрителям были представлены постановки тринадцати театров России. Среди спектаклей несколько номинантов Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Кроме того, в программе выставки, лекции и встречи с известными театральными деятелями и критиками.



Напомним, что Всероссийский Пушкинский театральный фестиваль проходит в Псковской области с 1994 года, в дни памяти русского поэта А. С. Пушкина. Организаторами мероприятия выступают Театрально-концертная дирекция Псковской области, Государственный комитет Псковской области по культуре при поддержке Министерства культуры РФ, Администрации Псковской области.

