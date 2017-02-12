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В Пскове завершается Пушкинский театральный фестиваль

12 Февраля 2017 - 10:56
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Сегодня зрители увидят эскизы Лаборатории Лоевского и спектакль «Записки юного врача»
В Пскове завершается 24-ый Всероссийский Пушкинский театральный фестиваль. 12 февраля зрители смогут увидеть три постановки. В 14:00 в Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина состоится показ эскиза «Пинежский Пушкин»  от известного театрального режиссера Олега Лоевского. В 18:00 зрители увидят спектакль «Записки юного врача» театра «Мастерская» (Санкт-Петербург) и в 20:00 еще один эскиз Лаборатории Лоевского «Капитанская дочка».

Всего в дни Пушкинского театрального фестиваля зрителям были представлены постановки тринадцати театров России. Среди спектаклей несколько номинантов Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Кроме того, в программе выставки, лекции и встречи с известными театральными деятелями и критиками.

Напомним, что Всероссийский Пушкинский театральный фестиваль проходит в Псковской области с 1994 года, в дни памяти русского поэта А. С. Пушкина. Организаторами мероприятия выступают Театрально-концертная дирекция Псковской области, Государственный комитет Псковской области по культуре при поддержке Министерства культуры РФ, Администрации Псковской области.
 
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