В Псковской области сохраняется морозная погода
12 Февраля 2017 - 01:04Главная → Хроника дня
12 февраля на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Как сообщает сайт регионального управления МЧС, температура по области: ночью -6…-11, днем -1…-6. Ветер северо-западных направлений 2-7 м/сек. Атмосферное давление высокое. Неблагоприятные метеорологические явления: не прогнозируются.
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