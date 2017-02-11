Опубликована полицейская сводка Псковской области за 10 февраля

10 февраля в органы внутренних дел Псковской области поступило 32 заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях. Из них 13 - по городу Пскову. В оперативных сводках УМВД зарегистрировано 16 преступлений. Среди них 5 краж чужого имущества.

Всего установлено 14 лиц, подозреваемых в совершении преступлений. 5 из них ранее судимы, 12 не работают и не имеют постоянного источника дохода.

Выявлено 412 нарушений Правил дорожного движения.