Опубликована полицейская сводка Псковской области за 10 февраля
11 Февраля 2017 - 10:22Главная → Хроника дня
10 февраля в органы внутренних дел Псковской области поступило 32 заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях. Из них 13 - по городу Пскову. В оперативных сводках УМВД зарегистрировано 16 преступлений. Среди них 5 краж чужого имущества.
Всего установлено 14 лиц, подозреваемых в совершении преступлений. 5 из них ранее судимы, 12 не работают и не имеют постоянного источника дохода.
Выявлено 412 нарушений Правил дорожного движения.
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