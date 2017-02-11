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Талантливых псковичей приглашают на конкурс «Казачья застава»

11 Февраля 2017 - 10:15
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Для участников фестиваля организована обширная экскурсионная программа

С 5 по 8 мая в Санкт-Петербурге состоится VII Всероссийский детский фестиваль-конкурс «Казачья застава». На фестиваль приглашаются детские, молодежные творческие коллективы и солисты, инструменталисты, исполнители художественного слова и представители декоративно-прикладного искусства.

Основная цель фестиваля – патриотическое воспитание, гражданское и духовное становление детей и молодежи на основе изучения и сохранения истории и культуры России, традиций и обычаев казачества и народов, проживающих на территории России и стран ближнего зарубежья.

Организаторы фестиваля: Общероссийская общественно-государственная организация «Российское военно-историческое общество», Союз казаков- воинов России и зарубежья, АНО «Центр патриотического воспитания и туризма «Зарница», Педагогический центр «Каникулы» при поддержке учебно-методического центра Ленинградской области, Крестовоздвиженского казачьего собора Санкт-Петербурга, Православного театра «Странник» и Российского этнографического музея.

Отметим, конкурс состоится в Православном театре «Странник» в Санкт-Петербурге, гала-концерт – в Российском этнографическом музее.

Более подробную информацию о конкурсе можно узнать на этом сайте.

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