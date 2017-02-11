В Новосокольниках проверили, как живут неблагополучные семьи

В ходе рейда особое внимание было уделено гражданам, в чьих жилых домах используется печное отопление и имеется бытовое газовое оборудование

Сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам совместно со старшим участковым уполномоченным полиции МО МВД РФ «Новосокольнический», корреспондентом районной газеты «Новосокольнический край» был осуществлен рейд в черте г. Новосокольники, с целью проведения противопожарного инструктажа с гражданами, а так же лицами категорий неблагополучных, многодетных и одиноких престарелых граждан и разъяснения им требований пожарной безопасности в быту.

В ходе рейда было распространено 3 памятки о мерах пожарной безопасности, 27 листовок, на темы: «Действия граждан при обнаружении пожара», «Эксплуатация печного отопления и электрооборудования в быту», проинструктировано 11 человек. Проведено обследование 6 жилых домов, выявлено 3 места проживания неблагополучных категорий граждан. Проведен сход граждан, на котором присутствовано 10 человек.

До граждан доведена информация о телефонных номерах вызова экстренных оперативных служб, обстановка с пожарами на территории Новосокольнического района, основные причины пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов.

Так же граждане, были ознакомлены с правилами противопожарного режима в РФ, при устройстве и эксплуатации печного отопления, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, с требованиями к электрооборудованию и электроприборам.