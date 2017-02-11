11 Февраля 2017
Псков
-4 .. -6 °C
Великие Луки
 ..  °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеСпасибо доктору!Модная революцияДеловой мир

В Новосокольниках проверили, как живут неблагополучные семьи

11 Февраля 2017 - 10:12
Главная → Хроника дня
В ходе рейда особое внимание было уделено гражданам, в чьих жилых домах используется печное отопление и имеется бытовое газовое оборудование

Сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам совместно со старшим участковым уполномоченным полиции МО МВД РФ «Новосокольнический», корреспондентом районной газеты «Новосокольнический край» был осуществлен рейд в черте г. Новосокольники, с целью проведения противопожарного инструктажа с гражданами, а так же лицами категорий неблагополучных, многодетных и одиноких престарелых граждан и разъяснения им требований пожарной безопасности в быту.

В ходе рейда было распространено 3 памятки о мерах пожарной безопасности, 27 листовок, на темы: «Действия граждан при обнаружении пожара», «Эксплуатация печного отопления и электрооборудования в быту», проинструктировано 11 человек. Проведено обследование 6 жилых домов, выявлено 3 места проживания неблагополучных категорий граждан. Проведен сход граждан, на котором присутствовано 10 человек.

До граждан доведена информация о телефонных номерах вызова экстренных оперативных служб, обстановка с пожарами на территории Новосокольнического района, основные причины пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов.

Так же граждане, были ознакомлены с правилами противопожарного режима в РФ, при устройстве и эксплуатации печного отопления, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, с требованиями к электрооборудованию и электроприборам.

Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

В Пскове родители сдавали ЕГЭОстановка автобуса возле школы в БорисовичахЛица псковичей для проекта «Я – Россия»Появились кадры строительства Северного обхода Пскова
Весь фото архив

Видео

Псковичам показали принцип работы электронного билетаСтуденты выяснили, кто самый сытыйДмитрий Месхиев: Пушкинский фестиваль выйдет на совершенно иной уровеньАктёр Павел Чинарёв снялся в блоге псковича
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 8 февраля
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Логотип перинатального центра. Голосование#ВСЕВПСКОВ. ФиналМодная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеСпасибо доктору!Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50