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Псковичам предлагают сообщать о пьяных водителях

11 Февраля 2017 - 10:09
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Дорожная полиция призывает и водителей не нарушать закон и не садиться за руль в нетрезвом состоянии, поскольку это ведет к трагическим последствиям

Свои усилия в борьбе с нетрезвыми водителями объединили дорожные полицейские и школьники региона.

Человек, нетрезвым отправившийся в путь на автомобиле, подвергает опасности не только свою жизнь, но и жизни окружающих. Только за 2016 год в области зарегистрировано 168 дорожно-транспортных происшествий, на момент совершения которых водители транспортных средств находились в состоянии алкогольного опьянения. И поэтому профилактике и пресечению  этого вида нарушения закона Госавтоинспекция Псковской области при поддержке представителей широкой  общественности  уделяет особое внимание.

В рамках  нового проекта «Сообщи, где едет зло!» предусмотрено проведение целого ряда различных мероприятий. Так, на остановках общественного транспорта, в подъездах многоквартирных домов, вблизи кафе и ресторанов сотрудники Госавтоинспекции, общественники, школьники, члены родительских комитетов размещают объявления, в которых обращаются к неравнодушным  псковичам с призывом сообщать о водителях, которые после употребления спиртного  садятся за руль автомобилей.

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