Псковичам предлагают сообщать о пьяных водителях
Свои усилия в борьбе с нетрезвыми водителями объединили дорожные полицейские и школьники региона.
Человек, нетрезвым отправившийся в путь на автомобиле, подвергает опасности не только свою жизнь, но и жизни окружающих. Только за 2016 год в области зарегистрировано 168 дорожно-транспортных происшествий, на момент совершения которых водители транспортных средств находились в состоянии алкогольного опьянения. И поэтому профилактике и пресечению этого вида нарушения закона Госавтоинспекция Псковской области при поддержке представителей широкой общественности уделяет особое внимание.
В рамках нового проекта «Сообщи, где едет зло!» предусмотрено проведение целого ряда различных мероприятий. Так, на остановках общественного транспорта, в подъездах многоквартирных домов, вблизи кафе и ресторанов сотрудники Госавтоинспекции, общественники, школьники, члены родительских комитетов размещают объявления, в которых обращаются к неравнодушным псковичам с призывом сообщать о водителях, которые после употребления спиртного садятся за руль автомобилей.
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