Сегодня в Пушкинских Горах пройдет второй день конференции «Литургия и театр»

Конференция проводится в рамках XXIV Всероссийского Пушкинского театрального фестиваля. Автор идеи и модератор - Алена Карась, доцент РАТИ, кандидат искусствоведения .

В 11:00 в зале президиума научно-культурно го центра первым прочтет доклад музыкант, руководитель ансамбля «Сирин» Андрей Котов. Тема сообщения - Чин «Пещного действа». О природе трагического в музыке и театре расскажет известный композитор и музыкант Александр Маноцков. Также выступит Валентин Курбатов, тема его доклада: Михайловское – пространство игры. Иеромонах Василий (Бурков) ответит на вопрос: «Влияет ли вера на творчество?». Завершится научная часть докладом Священника Алексея Власова «Литургия и театр. Опыт встречи».

В 14:45 в Cвято-Успенском Святогорском монастыре состоится Лития.

Напомним, что сегодня в 12:00 и 15:00 в Пскове на малой сцене театра драмы пройдут показы спектаклей «Сказка о рыбаке рыбке» двух театров из Москвы и Петербурга. А вечером в 19:00 в Медиахолле состоится лекция Олега Лоевского «Проектное мышление в современном театральном мире». Вход на мероприятие свободный.



Олег Семенович Лоевский — куратор, основатель и руководитель лабораторного движения молодой режиссуры в российских театрах, арт-директор фестиваля «Реальный театр». Под его руководством в рамках Пушкинского фестиваля проходит режиссерская лаборатория. В это же время в БКЗ филармонии начнется благотворительны й концерт Хора Смольного собора (Концертного хора Санкт-Петербурга ). Все полученные средства от концерта будут направлены на возведение храма Святителя Луки на территории Псковской городской больницы.

Подробная афиша событий и билеты на официальном сайте фестиваля.