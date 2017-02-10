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Сегодня в Пушкинских Горах пройдет второй день конференции «Литургия и театр»
Конференция проводится в рамках XXIV Всероссийского Пушкинского театрального фестиваля. Автор идеи и модератор - Алена Карась, доцент РАТИ, кандидат искусствоведения
В 11:00 в зале президиума научно-культурно
В 14:45 в Cвято-Успенском Святогорском монастыре состоится Лития.
Напомним, что сегодня в 12:00 и 15:00 в Пскове на малой сцене театра драмы пройдут показы спектаклей «Сказка о рыбаке рыбке» двух театров из Москвы и Петербурга. А вечером в 19:00 в Медиахолле состоится лекция Олега Лоевского «Проектное мышление в современном театральном мире». Вход на мероприятие свободный.
Олег Семенович Лоевский — куратор, основатель и руководитель лабораторного движения молодой режиссуры в российских театрах, арт-директор фестиваля «Реальный театр». Под его руководством в рамках Пушкинского фестиваля проходит режиссерская лаборатория. В это же время в БКЗ филармонии начнется благотворительны
Подробная афиша событий и билеты на официальном сайте фестиваля.
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