Эскиз спектакля «Моцарт и Сальери» покажут в Пскове 11 февраля

11 февраля в Псковском академическом театре драмы состоится показ эскиза спектакля «Моцарт и Сальери».

Работу создает приглашенный режиссер Дмитрий Крестьянин в рамках лаборатории Олега Лоевского, которая проходит во время XXIV Пушкинского театрального фестиваля.

Дмитрий Крестьянкин - молодой режиссер, выпускник мастерской Юрия Красовского в петербургской Театральной академии (РГИСИ). Дмитрий родом из Тулы, в своем родном городе он хорошо известен как актер местных театров, поэт, автор короткометражных фильмов и солист рок-группы «Кислород-14». В 2014 году он поставил дипломный спектакль «Дикие лебеди» в Учебном театре на Моховой в Петербурге. Прим ечательно, что Дмитрий Крестьянкин является правнуком Архимандрита Иоанна Крестьянкина.



Стихотворная пьеса Пушкина, основанная на популярной легенде об отравлении Моцарта его старшим современником, титулованным композитором Антонио Сальери, была задумана Великим поэтом в 1826 году: именно тогда в Михайловском Александр Сергеевич сделал первый ее набросок. В 1831 году она была опубликована и вошла в сборник «Маленькие трагедии».

Роль Моцарта в спектакле исполнит молодой актер труппы Псковского театра Алексей Пучков, известный зрителям по постановкам «Золушка», «Клинический случай» и «Пиковая дама». В роли Сальери народный артист России Юрий Михайлович Новохижин.

Эскиз представят на малой сцене драмтеатра. Начало в 14:00. Билеты еще можно приобрести в кассах театра или на официальном сайте фестиваля.



После показа состоится обсуждение эскиза и зрительское голосование: нужен ли такой спектакль театру?

Постановка рекомендована для аудитории 16+.