10 Февраля 2017
Псков
-4 .. -6 °C
Великие Луки
-4 .. -6 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеСпасибо доктору!Модная революцияДеловой мир

Эскиз спектакля «Моцарт и Сальери» покажут в Пскове 11 февраля

10 Февраля 2017 - 09:49
Главная → Хроника дня

11 февраля в Псковском академическом театре драмы состоится показ эскиза спектакля «Моцарт и Сальери».

Работу создает приглашенный режиссер Дмитрий Крестьянин в рамках лаборатории Олега Лоевского, которая проходит во время XXIV Пушкинского театрального фестиваля.

Дмитрий Крестьянкин - молодой режиссер, выпускник мастерской Юрия Красовского в петербургской Театральной академии (РГИСИ). Дмитрий родом из Тулы, в своем родном городе он хорошо известен как актер местных театров, поэт, автор короткометражных фильмов и солист рок-группы «Кислород-14». В 2014 году он поставил дипломный спектакль «Дикие лебеди» в Учебном театре на Моховой в Петербурге. Примечательно, что Дмитрий Крестьянкин является правнуком Архимандрита Иоанна Крестьянкина.


Стихотворная пьеса Пушкина, основанная на популярной легенде об отравлении Моцарта его старшим современником, титулованным композитором Антонио Сальери, была задумана Великим поэтом в 1826 году: именно тогда в Михайловском Александр Сергеевич сделал первый ее набросок. В 1831 году она была опубликована и вошла в сборник «Маленькие трагедии». 

Роль Моцарта в спектакле исполнит молодой актер труппы Псковского театра Алексей Пучков, известный зрителям по постановкам «Золушка», «Клинический случай» и «Пиковая дама». В роли Сальери народный артист России Юрий Михайлович Новохижин.

Эскиз представят на малой сцене драмтеатра. Начало в 14:00. Билеты еще можно приобрести в кассах театра или на официальном сайте фестиваля.

После показа состоится обсуждение эскиза и зрительское голосование: нужен ли такой спектакль театру?

Постановка рекомендована для аудитории 16+.

Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

В Пскове родители сдавали ЕГЭОстановка автобуса возле школы в БорисовичахЛица псковичей для проекта «Я – Россия»Появились кадры строительства Северного обхода Пскова
Весь фото архив

Видео

Псковичам показали принцип работы электронного билетаСтуденты выяснили, кто самый сытыйДмитрий Месхиев: Пушкинский фестиваль выйдет на совершенно иной уровеньАктёр Павел Чинарёв снялся в блоге псковича
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 8 февраля
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Логотип перинатального центра. Голосование#ВСЕВПСКОВ. ФиналМодная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеСпасибо доктору!Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50