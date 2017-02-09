Ольга Санаева: Каждая Ольга должна побывать в Пскове
09 Февраля 2017 - 16:36Главная → Хроника дня
Российского союза туриндустрии соберет представителей отрасли в Пскове на День святой Ольги
С 22 по 24 июля в Пскове планируется проведение встречи представителей турбизнеса страны. Об этом на пресс-конференции в «Псковской правде» сообщила Ольга Санаева, председатель Регионального совета Российского союза туриндустрии. В Пскове она находится с рабочим визитом.
- Российский союз туриндустрии существует более 20 лет, это самое большое профессиональное сообщество в сфере туризма, объединяющее более 3,5 тысяч человек. Ежегодно мы устраиваем выездные сессии, - рассказала Ольга Санаева. - В 2017-м году приедем в Псков говорить о влиянии персон и имен в истории России. Понятно, по какой причине выбрано 24 июля.
Она отметила, что в Пскове будет что показать гостям, нашему региону не нужно искусственно выдумывать объекты показа.
- Каждая Ольга должна побывать в Пскове, тем более это имя четвертое по распространению в России,а ваша земля сакральная для каждой Ольги. У вас все есть, и литература, и история. Объекты в более-менее хорошем состоянии. Хотя город надо бы подкрасить и дорожки сделать, - была объективна Ольга Санаева. – Немного не хватает Пскову продвижения. Мы везем к вам Дальний Восток, Сибирь. Они хотят! Мне не нравится слово «импортозамещение», но после того, как Европа призакрылась финансово, ваша миссия может быть в том, чтобы практиковать встречу западных и восточных регионов страны.
- Российский союз туриндустрии существует более 20 лет, это самое большое профессиональное сообщество в сфере туризма, объединяющее более 3,5 тысяч человек. Ежегодно мы устраиваем выездные сессии, - рассказала Ольга Санаева. - В 2017-м году приедем в Псков говорить о влиянии персон и имен в истории России. Понятно, по какой причине выбрано 24 июля.
Она отметила, что в Пскове будет что показать гостям, нашему региону не нужно искусственно выдумывать объекты показа.
- Каждая Ольга должна побывать в Пскове, тем более это имя четвертое по распространению в России,а ваша земля сакральная для каждой Ольги. У вас все есть, и литература, и история. Объекты в более-менее хорошем состоянии. Хотя город надо бы подкрасить и дорожки сделать, - была объективна Ольга Санаева. – Немного не хватает Пскову продвижения. Мы везем к вам Дальний Восток, Сибирь. Они хотят! Мне не нравится слово «импортозамещение», но после того, как Европа призакрылась финансово, ваша миссия может быть в том, чтобы практиковать встречу западных и восточных регионов страны.
Комментарии: 0
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
09 Февраля 2017
- Ольга Санаева: Каждая Ольга должна побывать в Пскове16:36
- Псковичам покажут новостройки двух жилых комплексов от компании «Скандинавия»14:09
- Псковичам рассказали, каким будет седьмой день Пушкинского театрального фестиваля11:45
- В пресс-центре «Псковской правды» обсудят, как уберечься от гриппа и ОРВИ10:57
- Организаторы сообщили о переносе торжественного открытия соревнований по биатлону в Островском районе10:20
- Россельхозбанк и АККОР обсудили с регионами механизм льготного кредитования аграриев09:59
- Как и куда будут путешествовать дети, выяснит «Псковская правда»08.02, 17:23
- Вечером псковичей ждут на лекции Майи Кучерской08.02, 14:37
- Псковский Сбербанк оказал помощь будущим новосёлам08.02, 12:03
- Максим Блинов получил гран-При фестиваля «Монокль»08.02, 09:59
- Всего 20 билетов осталось на «Пещное действо»07.02, 15:33
- Правительство РФ выделило 510 млн рублей на строительство путепровода в Великих Луках07.02, 11:11
- Театры из Петербурга и Новосибирска сегодня покажут два спектакля в Пскове07.02, 10:35
- Пять автомобилей Скорой помощи получили районные больницы Псковской области07.02, 10:33
- Основным днём масленичных гуляний в Пскове станет 26 февраля07.02, 10:19
- На «Лыжню России» довезут07.02, 10:17
- Система фото- и видеофиксации пополнила бюджет области на 50 млн рублей07.02, 10:05
- Подписаться на «Псковскую правду» можно по цене прошлого года07.02, 10:04
- Псковская область выберет логотип перинатального центра голосованием06.02, 15:04
- Германн оскорблять, графиня капут (РЕЦЕНЗИЯ НА СПЕКТАКЛЬ)06.02, 14:37
Лидеры обсуждений
- Оплата за проезд в автобусах станет электронной (ВИДЕО)
- «Псковская правда» собирает вопросы для Игоря Потапова
- Нормативы на общедомовые нужды сделают платежи прозрачными
- В пресс-центре «Псковской правды» расскажут всё о новой школе
- Армен Мнацаканян: Социальные выплаты задерживает почта
- Где построят новый полигон ТБО
- Каждый пскович может сказать спасибо врачевателю
- Олег Брячак пропал
- Жители поселка Дачное: Мы сделали детскую площадку, а ее разобрали и увезли
- 10 вопросов об электронной системе оплаты проезда в Пскове (ВИДЕО)
Фото
В Пскове родители сдавали ЕГЭОстановка автобуса возле школы в БорисовичахЛица псковичей для проекта «Я – Россия»Появились кадры строительства Северного обхода ПсковаВесь фото архив
Видео
Псковичам показали принцип работы электронного билетаСтуденты выяснили, кто самый сытыйДмитрий Месхиев: Пушкинский фестиваль выйдет на совершенно иной уровеньАктёр Павел Чинарёв снялся в блоге псковичаВесь видео архив