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Ольга Санаева: Каждая Ольга должна побывать в Пскове

09 Февраля 2017 - 16:36
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Российского союза туриндустрии соберет представителей отрасли в Пскове на День святой Ольги
С 22 по 24 июля в Пскове планируется проведение встречи представителей турбизнеса страны. Об этом на пресс-конференции в «Псковской правде» сообщила Ольга Санаева, председатель Регионального совета Российского союза туриндустрии. В Пскове она находится с рабочим визитом. 

- Российский союз туриндустрии существует более 20 лет, это самое большое профессиональное сообщество в сфере туризма, объединяющее более 3,5 тысяч человек. Ежегодно мы устраиваем выездные сессии, - рассказала Ольга Санаева. - В 2017-м году приедем в Псков говорить о влиянии персон и имен в истории России. Понятно, по какой причине выбрано 24 июля. 

Она отметила, что в Пскове будет что показать гостям, нашему региону не нужно искусственно выдумывать объекты показа. 

- Каждая Ольга должна побывать в Пскове, тем более это имя четвертое по распространению в России,а ваша земля сакральная для каждой Ольги. У вас все есть, и литература, и история. Объекты в более-менее хорошем состоянии. Хотя город надо бы подкрасить и дорожки сделать, - была объективна Ольга Санаева. – Немного не хватает Пскову продвижения. Мы везем к вам Дальний Восток, Сибирь. Они хотят! Мне не нравится слово «импортозамещение», но после того, как Европа призакрылась финансово, ваша миссия может быть в том, чтобы практиковать встречу западных и восточных регионов страны.
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