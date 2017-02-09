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Псковичам покажут новостройки двух жилых комплексов от компании «Скандинавия»

09 Февраля 2017 - 14:09
Главная → Хроника дня → Деловой мир
Тур по новостройкам состоится 11 февраля

Псковская «Комсомолка» собирает очередной тур по новостройкам. В этот раз участники экскурсии по новым квартирам отправятся в два жилых комплекса от компании «Скандинавия». Псковичей ждут «Молодёжный» и «Афины». Оба комплекса имеют стильный внешний вид, нестандартные планировки и выгодные предложения.


В «Молодёжном» нет дворов-колодцев, все дома построены не по принципу «окно-в-окно». Просторные дворы, большие парковки и трёхуровневая система безопасности выгодно отличают этот квартал от других.

При создании жилого комплекса «Афины» использовались передовые технологии, он доступен для маломобильных граждан. Сквозь огромные окна открывается красивый пейзаж, а сами дома выглядят нестандартно и очень интересно. 

У участников Тура будет возможность посмотреть квартиры, пообщаться с застройщиком, узнать все выгодные предложения по покупке жилья.
 

Конкретно

Участие в Туре бесплатное, нужно лишь записаться по телефону (8112) 702-042. Старт от «Дома печати» (Пароменская, 21/33) 11 февраля в 11.00.

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