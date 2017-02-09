9 Февраля 2017
Псков
-7 .. -9 °C
Великие Луки
-4 .. -6 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыПресс-центрПишем историю «ПП» вместеСпасибо доктору!Народное признание – 2016Модная революцияДеловой мир

Псковичам рассказали, каким будет седьмой день Пушкинского театрального фестиваля

09 Февраля 2017 - 11:45
Главная → Хроника дня

9 февраля в 16:00 в Медиахолле Театрально-концертной дирекции состоится лекция известного писателя Майи Кучерской. Тема: «Записки расстриги»: об одном неосуществленном замысле Н. С. Лескова.

Майя Александровна Кучерская -  литературовед и литературный критик, кандидат филологических наук, PhD (UCLA, 1999), профессор факультета филологии НИУ ВШЭ. Лауреат Бунинской премии в 2006 году и Студенческого Букера в 2007. Победитель премии «Большая книга» 2013 года. Руководитель Школы литературного мастерства Creative Writing School.

Самые известные работы: «Плач по уехавшей учительнице рисования», «Тетя Мотя», роман «Бог дождя», «Современный патерик. Чтение для впавших в уныние», «Евангельская история для детей». Вход на мероприятие свободный!

А в 19:00 в Приказный палатах Кремля пройдет уникальное «Пещное действо» в исполнении ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин». Ансамбль был создан в 1989 году Андреем Котовым и группой молодых профессиональных музыкантов с целью возрождения древних православных певческих традиций. Андрей Котов, руководитель ансамбля — фольклорист, исполнитель, композитор, хормейстер — посвятил себя практическому исследованию особенностей аутентичного пения русской средневековой музыки и народных песен.


«Музыка, которую мы исполняем, говорит о вечном. Послушайте, о чем все эти песни! В них – размышления о рождении, смерти, существовании Бога и первопричине мироздания. Одним словом, вопросы, которые, так или иначе, ставит перед собой любой, даже самый увязший в рутине человек. И ставил всегда, как сегодня, так и десять веков назад. Менялись формы, способы, с помощью которых люди пытались выразить свои переживания. А темы – извечные и всем понятные и близкие», - говорит Андрей Котов.

В продаже осталось всего несколько билетов на «Пещное действо»! Успейте купить их в кассе театра или на официальном сайте фестиваля онлайн.

Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

В Пскове родители сдавали ЕГЭОстановка автобуса возле школы в БорисовичахЛица псковичей для проекта «Я – Россия»Появились кадры строительства Северного обхода Пскова
Весь фото архив

Видео

Псковичам показали принцип работы электронного билетаСтуденты выяснили, кто самый сытыйДмитрий Месхиев: Пушкинский фестиваль выйдет на совершенно иной уровеньАктёр Павел Чинарёв снялся в блоге псковича
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 8 февраля
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Логотип перинатального центра. Голосование#ВСЕВПСКОВ. ФиналМодная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыПресс-центрПишем историю «ПП» вместеСпасибо доктору!Народное признание – 2016Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50