Псковичам рассказали, каким будет седьмой день Пушкинского театрального фестиваля
9 февраля в 16:00 в Медиахолле Театрально-конце
Майя Александровна Кучерская - литературовед и литературный критик, кандидат филологических наук, PhD (UCLA, 1999), профессор факуль
Самые известные работы: «Плач по уехавшей учительнице рисования», «Тетя Мотя», роман «Бог дождя», «Современный патерик. Чтение для впавших в уныние», «Евангельская история для детей». Вход на мероприятие свободный!
А в 19:00 в Приказный палатах Кремля пройдет уникальное «Пещное действо» в исполнении ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин». Ансамбль был создан в 1989 году Андреем Котовым и группой молодых профессиональных музыкантов с целью возрождения древних православных певческих традиций. Андрей Котов, руководитель ансамбля — фольклорист, исполнитель, композитор, хормейстер — посвятил себя практическому исследованию особенностей аутентичного пения русской средневековой музыки и народных песен.
«Музыка, которую мы исполняем, говорит о вечном. Послушайте, о чем все эти песни! В них – размышления о рождении, смерти, существовании Бога и первопричине мироздания. Одним словом, вопросы, которые, так или иначе, ставит перед собой любой, даже самый увязший в рутине человек. И ставил всегда, как сегодня, так и десять веков назад. Менялись формы, способы, с помощью которых люди пытались выразить свои переживания. А темы – извечные и всем понятные и близкие», - говорит Андрей Котов.
В продаже осталось всего несколько билетов на «Пещное действо»! Успейте купить их в кассе театра или на официальном сайте фестиваля онлайн.
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