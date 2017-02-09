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В пресс-центре «Псковской правды» обсудят, как уберечься от гриппа и ОРВИ

09 Февраля 2017 - 10:57
Главная → Хроника дня → Пресс-центр
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В Пскове заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила недельный эпидемический порог на 26,4%. В 68 классах, 9 дошкольных группах введен карантин.

Рост заболеваемости ОРВИ, лабораторно подтвержденные случаи гриппа A(H3N2), меры профилактики обсудим 10 февраля в пресс-центре «Псковской правды» с главным государственным санитарным врачом по Псковской области Александром Нестеруком.
 

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