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Как и куда будут путешествовать дети, выяснит «Псковская правда»

08 Февраля 2017 - 17:23
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В четверг с рабочим визитом в регион пребывает Ольга Санаева (Российский союз туриндустрии). Именно она на уровне правительства пролоббировала временную отмену жестких мер для перевозчиков (еще полгода они могут перевозить детские группы в автобусах, старше 10 лет). К слову, она же главный куратор федеральной программы развития детского туризма РФ. В эту программу Псковская область вошла в прошлом году. Ольга Санаева обозначит проблемы и достижения отрасли, роль Псковской области в проекте и ее потенциал.

9 февраля в пресс-центре «Псковской правды» ей в этом помогут Юлия Белобородова, первый заместитель председателя Госкомитета по культуре, и Светлана Баранова, председатель Общественного совета по туризму при Государственном комитете Псковской области по культуре.
 

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