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Вечером псковичей ждут на лекции Майи Кучерской

08 Февраля 2017 - 14:37
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9 февраля в 16:00 в рамках XXIV Пушкинского театрального фестиваля пройдет лекция Майи Кучерской «Записки расстриги»: об одном неосуществленном замысле Лескова.


Майя Александровна Кучерская — писатель, автор книг «Современный патерик», «Бог дождя», «Тетя Мотя» и других. Литературовед, профессор филологического факультета Высшей школы экономики, кандидат филологических наук (Москва). Майя Александровна является лауреатом Бунинской премии (2006), Студенческого Букера (2007). В 2013 году стала победителем в читательском голосовании премии «Большая книга». Руководитель Школы литературного мастерства Creative Writing School.

Лекция состоится в Медиахолле Театрально-концертной дирекции по адресу: улица Пушкина, 13 (административное здание за Псковским драмтеатром). Вход на мероприятие свободный!

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