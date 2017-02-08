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Псковский Сбербанк оказал помощь будущим новосёлам

08 Февраля 2017 - 12:03
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Сотрудники Псковского отделения Сбербанка традиционно приняли участие в «Туре по новостройкам», организованном газетой «Комсомольская правда. Псков». Будущие новоселы посетили два жилых комплекса на Завеличье и Запсковье – «Европа» и «Пятый элемент».

Участники тура изучили два новых жилых комплекса Пскова, оценили ход строительства, вид из окон и получили комплексные ответы на интересующие вопросы. Будущие новоселы узнали о преимуществах таких ипотечных программ, как «Военная ипотека», «Молодая семья» и «Акция для застройщиков», а также с помощью специалиста прямо на месте смогли подобрать оптимальную программу и получить полный расчет по кредиту.


Представители Сбербанка также рассказали клиентам об «Электронной регистрации» - новом совместном сервисе Сбербанка и Росреестра, позволяющем зарегистрировать договор долевого участия в строительстве онлайн. Теперь процесс регистрации ДДУ сокращен до минимума – все необходимые действия клиент производит в офисе компании-застройщика, после чего участники сделки в течение 5-7 дней получают зарегистрированные документы на электронную почту. Процесс регистрации договора занимает всего 15 минут.

По-прежнему приятным бонусом при покупке недвижимости являются скидки владельцам зарплатных карт Сбербанка от партнеров - застройщиков.

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