Псковский Сбербанк оказал помощь будущим новосёлам

Сотрудники Псковского отделения Сбербанка традиционно приняли участие в «Туре по новостройкам», организованном газетой «Комсомольская правда. Псков». Будущие новоселы посетили два жилых комплекса на Завеличье и Запсковье – «Европа» и «Пятый элемент».

Участники тура изучили два новых жилых комплекса Пскова, оценили ход строительства, вид из окон и получили комплексные ответы на интересующие вопросы. Будущие новоселы узнали о преимуществах таких ипотечных программ, как «Военная ипотека», «Молодая семья» и «Акция для застройщиков», а также с помощью специалиста прямо на месте смогли подобрать оптимальную программу и получить полный расчет по кредиту.



Представители Сбербанка также рассказали клиентам об «Электронной регистрации» - новом совместном сервисе Сбербанка и Росреестра, позволяющем зарегистрировать договор долевого участия в строительстве онлайн. Теперь процесс регистрации ДДУ сокращен до минимума – все необходимые действия клиент производит в офисе компании-застрой щика, после чего участники сделки в течение 5-7 дней получают зарегистрированн ые документы на электронную почту. Процесс регистрации договора занимает всего 15 минут.

По-прежнему приятным бонусом при покупке недвижимости являются скидки владельцам зарплатных карт Сбербанка от партнеров - застройщиков.