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Максим Блинов получил гран-При фестиваля «Монокль»

08 Февраля 2017 - 09:59
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Гран-При фестиваля «Монокль» за спектакль «Записки юного врача» получил артист театра «Мастерская» Максим Блинов.


«Монокль» – международный фестиваль моноспектаклей. Проводится с 1995 года в Петербурге один раз в два года. С 2005 года входит в Международную ассоциацию фестивалей моноспектаклей и лабораторий театра одного актера.

По словам первого заместителя председателя Комитета по культуре Александра Воронко, «Монокль» - это особый фестиваль.

«Артист выходит на сцену и остается один на один со зрителем, что создает удивительную атмосферу», - отметил он.

Напомним, что спектакль «Записки юного врача» покажут 12 февраля на большой сцене Псковского драмтеатра в рамках XXIV Пушкинского театрального фестиваля.

Подробная афиша и билеты на официальном сайте фестиваля.

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