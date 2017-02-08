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Всего 20 билетов осталось на «Пещное действо»
Дорогие зрители, напоминаем вам, что до уникального события «Пещное действо», которое состоится в рамках XXIVПушкинского фестиваля осталось два дня. Мероприятие пройдет в Приказных палатах Кремля, начало в 19:00! Сейчас доступны для покупки всего 20 билетов. Приобрести их можно в кассе театра и на официальном сайте фестиваля.
«Пещное действо» - это реконструкция богослужебного чина русской православной церкви 16-17 веков. Впервые псковичам выпадет возможность стать свидетелями этого поистине необыкновенного действа в исполнении ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин».
Чин Пещного Действа, совершавшийся раз в году перед Рождеством Христовым, был наиболее торжественным, зрелищным и особо любимым. Сюжет Действа заимствован из III главы библейской книги пророка Даниила: три плененных израильских отрока отказались поклониться идолу царя Навуходоносора, за что были брошены в раскаленную печь, но ангел, посланный Богом, погасил пламя, и отроки остались невредимы. Церковный чин Пещного действа был запрещен к исполнению Петром I.
Отметим, что в составе коллектива выступит известный композитор Александр Маноцков, который также является автором партитуры для фантастической оперы «Снегурочка», которую гости фестиваля увидят 7 февраля на большой сцене драмтеатра.
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