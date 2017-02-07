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Правительство РФ выделило 510 млн рублей на строительство путепровода в Великих Луках

07 Февраля 2017 - 11:11
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Сейчас на площадке идет строительство основного путепровода тоннельного типа, ведутся работы по усилению грунта, по переносу газа высокого давления, подземных коммуникаций и другие виды работ.
Рабочий пуск движения по путепроводу (без съездов) запланирован на декабрь этого года.

Автодорожный путепровод в Великих Луках призван решить главную транспортную проблему города – соединить две части города, разделенные железной дорогой. Через него будет организовано двухполосное движение транспорта по два ряда в каждую сторону, а также беспрепятственное движение пешеходов.

Напомним, на прошлой неделе было подписано распоряжение о распределении между субъектами РФ средств на строительство и ремонт сельских дорог. В Псковской области на эти средства будут отремонтированы дороги в четырех районах.
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