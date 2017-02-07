Театры из Петербурга и Новосибирска сегодня покажут два спектакля в Пскове
В Псковского областном театре кукол для самых маленьких гостей фестиваля театр «Кукольный формат» (Санкт-Петербург
А вечером на большой сцене Псковского академического театра драмы новосибирский «Старый дом» покажет фантастическую оперу «Снегурочка», созданную по мотивам одноименного произведения Островского. Начало спектакля в 19:00. В продаже еще осталось несколько билетов.
Напомним, что завтра 8 февраля в 14:00 и 18:00 на малой сцене драмтеатра «Кукольный формат» представит зрителям свой вариант «Пиковой дамы». В 16:00 в Медиахолле Театрально-конце
В этот же день на большой сцене KLIM и Центр драматургии и режиссуры (Москва) расскажут «Сказки для взрослых» по мотивам пушкинских «Царь Никита», «Жених», «Сказка о попе и работнике его Балде».
Подробная афиша и билеты на официальном сайте фестиваля.
Комментарии
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
- Правительство РФ выделило 510 млн рублей на строительство путепровода в Великих Луках11:11
- Театры из Петербурга и Новосибирска сегодня покажут два спектакля в Пскове10:35
- Пять автомобилей Скорой помощи получили районные больницы Псковской области10:33
- Основным днём масленичных гуляний в Пскове станет 26 февраля10:19
- На «Лыжню России» довезут10:17
- Система фото- и видеофиксации пополнила бюджет области на 50 млн рублей10:05
- Подписаться на «Псковскую правду» можно по цене прошлого года10:04
- Псковская область выберет логотип перинатального центра голосованием06.02, 15:04
- Германн оскорблять, графиня капут (РЕЦЕНЗИЯ НА СПЕКТАКЛЬ)06.02, 14:37
- Псковский оркестр выступит вместе с солистами телевизионного проекта канала «Культура»06.02, 14:36
- Джазбенд с мировым именем выступит в Пскове06.02, 12:20
- «Фальшивый купон»: Кромешная Россия (РЕЦЕНЗИЯ НА СПЕКТАКЛЬ)06.02, 10:52
- Каким будет четвертый день XXIV Всероссийского Пушкинского театрального фестиваля06.02, 10:11
- «Псковская правда» собирает вопросы для Армена Мнацаканяна06.02, 09:29
- Полицейские просят помощи в поисках человека05.02, 13:25
- Вечером и ночью спасатели выезжали на ДТП в Островский и Палкинский районы05.02, 09:05
- Сегодня к вечеру усилится мороз05.02, 08:40
- Полиция просит псковичей рассказать пожилым родственникам об участившихся квартирных кражах04.02, 10:45
- Названо количество ДТП в регионе за сутки04.02, 10:39
- Псковичам расскажут о зарплате и условиях службы по контракту в 2017 году03.02, 14:18
Лидеры обсуждений
- Оплата за проезд в автобусах станет электронной (ВИДЕО)
- «Псковская правда» собирает вопросы для Игоря Потапова
- Нормативы на общедомовые нужды сделают платежи прозрачными
- В пресс-центре «Псковской правды» расскажут всё о новой школе
- Армен Мнацаканян: Социальные выплаты задерживает почта
- Где построят новый полигон ТБО
- Каждый пскович может сказать спасибо врачевателю
- Олег Брячак пропал
- Жители поселка Дачное: Мы сделали детскую площадку, а ее разобрали и увезли
- Псковичам ответят на вопросы по онкологии