Театры из Петербурга и Новосибирска сегодня покажут два спектакля в Пскове

В Псковского областном театре кукол для самых маленьких гостей фестиваля театр «Кукольный формат» (Санкт-Петербург ) представит моноспектакль «Аленький цветочек». Показы состоятся в 10:00 и 12:00.



А вечером на большой сцене Псковского академического театра драмы новосибирский «Старый дом» покажет фантастическую оперу «Снегурочка», созданную по мотивам одноименного произведения Островского. Начало спектакля в 19:00. В продаже еще осталось несколько билетов.

Напомним, что завтра 8 февраля в 14:00 и 18:00 на малой сцене драмтеатра «Кукольный формат» представит зрителям свой вариант «Пиковой дамы». В 16:00 в Медиахолле Театрально-конце ртной дирекции пройдет лекция историка театра, продюсера, драматурга, режиссера, доцента РГИСТ, доктора искусствоведения Константина Александровича Учителя «Пиковая дама»: Чайковский. Мейерхольд. Хармс. Вход на встречу свободный.



В этот же день на большой сцене KLIM и Центр драматургии и режиссуры (Москва) расскажут «Сказки для взрослых» по мотивам пушкинских «Царь Никита», «Жених», «Сказка о попе и работнике его Балде».



Подробная афиша и билеты на официальном сайте фестиваля.