Пять автомобилей Скорой помощи получили районные больницы Псковской области

Машины отправились в межрайонные больницы области: Псковскую, Бежаницкую, Пушкиногорскую, Невельскую и Новосокольническую.



– Наши районные больницы получат еще больше дополнительных возможностей, чтобы еще быстрее ездить по всем дорогам области для оказания быстрой и доступной медицинской помощи, – отметила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.



Она отметила, что данная партия машин является уже второй. В августе 2016 года в регион поступили 7 новых машин. Псковская область стала первым регионом, который приступил к обновлению парка медицинской техники, 2 года назад область приобрела более ста новых машин, которые работают и по сей день.



– Нам радостно, что поступает новая медицинская автомобильная техника класса «Б» – это новое современное оборудование, – сообщил главный врач Пушкиногорской межрайонной больницы Леонид Солонухин. – В течение транспортировки оказывается реанимационная интенсивная терапия в полном объеме. А это значит, что у пациента есть больше шансов выжить.