7 Февраля 2017
Псков
 °C
Великие Луки
-11 .. -13 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультураАвто
Все сюжетыПресс-центрПишем историю «ПП» вместеСпасибо доктору!Народное признание – 2016Модная революцияДеловой мир

Основным днём масленичных гуляний в Пскове станет 26 февраля

07 Февраля 2017 - 10:19
Главная → Хроника дня
Праздничная масленичная торговля развернется в Пскове на протяжении двух дней: 25 февраля на пешеходной зоне улицы Пушкина (ярмарка будет совмещена с рынком выходного дня) и 26 февраля – на Октябрьском проспекте (от Октябрьской площади до улицы Некрасова). Псковичи и гости города смогут приобрести сувениры мастеров и ремесленников, подарки, текстиль и продукты, отведать горячих блинов с вареньем и медом, творогом и сгущенным молоком, брусникой и черникой, ароматным чаем.

В настоящий момент для участия заявки подали 20 точек общественного питания, 55 предприятий торговли и ремесленников.

Основным днем масленичных гуляний станет 26 февраля. Праздничная торговля развернется с 10 до 18 часов. Праздничная программа начнется в 11 часов и продолжится до 16 часов (сожжение масленичного чучела в 15.00 на Октябрьской площади).
Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Лица псковичей для проекта «Я – Россия»Появились кадры строительства Северного обхода ПсковаРежиссер Борис Бирман представил псковичам свою работуПсковичи получили возможность пообщаться с Николаем Колядой
Весь фото архив

Видео

Псковичам показали принцип работы электронного билетаСтуденты выяснили, кто самый сытыйДмитрий Месхиев: Пушкинский фестиваль выйдет на совершенно иной уровеньАктёр Павел Чинарёв снялся в блоге псковича
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 1 февраля
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Логотип перинатального центра. Голосование#ВСЕВПСКОВ. ФиналМодная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультураАвто
Все сюжетыПресс-центрПишем историю «ПП» вместеСпасибо доктору!Народное признание – 2016Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50