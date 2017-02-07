Основным днём масленичных гуляний в Пскове станет 26 февраля
07 Февраля 2017 - 10:19Главная → Хроника дня
Праздничная масленичная торговля развернется в Пскове на протяжении двух дней: 25 февраля на пешеходной зоне улицы Пушкина (ярмарка будет совмещена с рынком выходного дня) и 26 февраля – на Октябрьском проспекте (от Октябрьской площади до улицы Некрасова). Псковичи и гости города смогут приобрести сувениры мастеров и ремесленников, подарки, текстиль и продукты, отведать горячих блинов с вареньем и медом, творогом и сгущенным молоком, брусникой и черникой, ароматным чаем.
В настоящий момент для участия заявки подали 20 точек общественного питания, 55 предприятий торговли и ремесленников.
Основным днем масленичных гуляний станет 26 февраля. Праздничная торговля развернется с 10 до 18 часов. Праздничная программа начнется в 11 часов и продолжится до 16 часов (сожжение масленичного чучела в 15.00 на Октябрьской площади).
В настоящий момент для участия заявки подали 20 точек общественного питания, 55 предприятий торговли и ремесленников.
Основным днем масленичных гуляний станет 26 февраля. Праздничная торговля развернется с 10 до 18 часов. Праздничная программа начнется в 11 часов и продолжится до 16 часов (сожжение масленичного чучела в 15.00 на Октябрьской площади).
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