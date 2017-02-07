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На «Лыжню России» довезут

07 Февраля 2017 - 10:17
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11 февраля в Сенчитском бору на спортивной базе Академии физической культуры и спорта в Великолукском районе в 12:00 стартует всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». К участию в соревнованиях приглашают всех желающих, имеющих медицинский допуск. Мальчики, девочки 2008 года рождения и моложе пробегут два километра, юноши и девушки 1999 года рождения и моложе – 5 километров, а для мужчин и женщин 1998 года рождения и старше предназначена дистанция в 10 километров. Кроме того, в «Лыжне России» примут участие представители власти и другие высокие гости – для них предназначен участок лыжни длиной 2017 метров.

Все участники   получат сувенирные лыжные шапочки и номера. На месте проведения мероприятий будет организована торговля и культурная программа.
 

Как добраться

Организована доставка на место соревнований. Кроме того, можно воспользоваться общественным транспортом – автобусом № 105к, который отправляется от улицы Дружбы (Великие Луки) в 7:50, 12:00 и 15:00. Время обратного отправления из Сенчитского бора – 8:55, 13:15, 16:35.
 

Как стать участником

Подать заявку можно до 10 февраля.  Мандатная комиссия работает в академии физкультуры по адресу: Великие Луки, пл. Юбилейная, 4, каб. № 120.

Телефоны для справок: 811(253) 3-93-88, +7(911) 355-7801.

11 февраля с 9:30 до 11:00 также будет проходить регистрация участников на месте проведения старта.
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