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Система фото- и видеофиксации пополнила бюджет области на 50 млн рублей

07 Февраля 2017 - 10:05
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Сегодня на дорогах области работают 13 современных стационарных комплексов автоматической фото- и видеофиксации дорожных правонарушений, шесть из них были установлены и введены в эксплуатацию в прошлом году. В планах на этот год – приобрести еще 13 комплексов «Поток».

Вице-губернатор – руководитель аппарата администрации региона Максим Жаворонков отметил, что до конца первого квартала этого года необходимо устранить имеющиеся технические недостатки в работе данных комплексов, чтобы усовершенствовать их работу, обеспечить дополнительный контроль за безопасностью на дорогах и ритмичное поступление средств в бюджет региона.
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