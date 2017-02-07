Система фото- и видеофиксации пополнила бюджет области на 50 млн рублей

Сегодня на дорогах области работают 13 современных стационарных комплексов автоматической фото- и видеофиксации дорожных правонарушений, шесть из них были установлены и введены в эксплуатацию в прошлом году. В планах на этот год – приобрести еще 13 комплексов «Поток».



Вице-губернатор – руководитель аппарата администрации региона Максим Жаворонков отметил, что до конца первого квартала этого года необходимо устранить имеющиеся технические недостатки в работе данных комплексов, чтобы усовершенствовать их работу, обеспечить дополнительный контроль за безопасностью на дорогах и ритмичное поступление средств в бюджет региона.