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Псковская область выберет логотип перинатального центра голосованием

06 Февраля 2017 - 15:04
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Стартовало голосование за эмблему Псковского перинатального центра. Жители региона могут выбрать один из 7 вариантов. Эмблема, за которую проголосует наибольшее число пользователей сети Интернет, станет официальной визитной карточкой современного перинатального центра в Псковской области и будет расположена на главном фасаде здания.

Интернет-голосование продлится 7 дней и будет остановлено в полдень 13 февраля.


Не упустите этот шанс. Возможно, именно ваше решение повлияет на то, какой станет эмблема Псковского перинатального центра! Участвуйте в голосовании!
 

Кстати

В начале мая подрядчик планирует приступить к благоустройству территории. Сдача объекта намечена на лето 2017 года. Комплекс рассчитан на 110 коек, 40 из которых будут размещены в послеродовых палатах. В центре будет открыто 7 родильных залов, в том числе отдельный для ВИЧ-инфицированных женщин, а также две реанимации — для рожениц и новорожденных.
Комментарии: 1
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Комментарии

Татьяна
06 Февраля 2017 - 22:04
7
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