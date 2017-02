Псковский оркестр выступит вместе с солистами телевизионного проекта канала «Культура»

Впервые в своей истории Симфонический оркестр Псковской филармонии станет участником концерта вместе с солистами телевизионного проекта канала «Культура» «Большой джаз», представляющего один из самых ярких и артистичных видов музыкального искусства. Концерт состоится 7 марта в 17:00 в БКЗ филармонии.

В программе прозвучат композиции Ричарда Роджерса, Сонни Роллинз, Чака Рио, Антонио Карлоса Жобима, Билли Стрейхорна, Кола Портера, Дэвида Манна, Андрея Эшпайя, Дмитрия Мосьпана, Алексея Чернакова. Главный дирижер – Эдуард Банько.

В концерте примут участие саксофонист, композитор, аранжировщик, победитель проекта «БОЛЬШОЙ ДЖАЗ» на канале Культура Дмитрий Мосьпан. Дмитрий закончил МГУКИ, эстрадно-джазово е отделение по классу саксофона. В 2005 году музыкант проходил стажировку в университете New Scool в Нью-Йорке, по обучающей программе Open World. Выступал в легендарном нью-йоркском клубе Blue Note в составе ансамбля Open World Russian Octet' со специально приглашенными гостями, легендарными музыкантами: Clark Terry, Jimmy Heath, Kenny Barron. За 19 лет музыкальной карьеры, Дмитрий успел поработать со многими известными российскими музыкантами, такими как: Герман Лукьянов, Георгий Гаранян, Валерий Пономарев, Николай Левиновский, Андрей Макаревич, Лариса Долина, Тимур Родригез, Вадим Эйленкриг, Виталий Головнев, Яков Окунь, Иван Фармаковский и многими другими. Он неоднократно выступал с такими звездами мирового джаза, как Wynton Marsalis, Randy Brecker, Joe Lovano, Bill Evans, Richie Cole, Mark Soskin (Sex in the Big City), Eddie Henderson, Ugonna Okegwo, Gene Jackson, Donald Edwards, Kevin Mahogany, Allan Harris, Jenn Parker, Irvin Mayfield, Herlin Riley и другими. Сегодня Дмитрий является участником ансамбля Вадима Эйленкрига, квартета Ивана Фармаковского, лидером ансамбля «Импульс Бэнд».

Алексей Чернаков (фортепиано) с отличием окончил Российскую Академию музыки им. Гнесиных по классу джазового фортепиано (класс народного артиста России И. М. Бриля). Прошел стажировку по программе «Открытый мир» в Институте Дэйва Брубека (Калифорния, США). Лауреат молодежной премии «Триумф». Выступал на таких престижных международных джазовых фестивалях, как Montreux jazz festival (Швейцария), Monterey jazz festival (США) и др. Является лауреатом всероссийских и международных джазовых конкурсов и фестивалей. В 2013 году Алексей стал финалистом проекта «Большой джаз» на телеканале «Культура». В 2015 году Алексей Чернаков с отличием окончил композиторский факультет Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского и продолжил обучение в аспирантуре-асси стентуре под руководством профессора Бобылева. Дипломная работа Алексея — одноактная опера «Вещий сон» победила в конкурсе к 150-летнему юбилею консерватории и будет поставлена в 2017 году. В композиторском багаже Алексея Чернакова произведения самых разных форм – от полуимпровизацио нных джазовых миниатюр до органной полифонии, от театральной музыки до симфонических полотен. Как композитор сотрудничал с московским театром «Современник». Сочинения Алексея исполнялись в Германии, США, Франции, Испании, Польше, Литве.

Дарья Чернакова (контрабас) - одна из самых востребованных контрабасистов на российской джазовой сцене. На контрабасе играет с 16 лет. Закончила Эстрадно-Джазово е Училище (ГМУЭДИ) по классу джазового контрабаса и Московскую Консерваторию им. П.И. Чайковского по классу академического контрабаса у народного артиста России Рустема Габдуллина. Прошла стажировку в США по программе «Открытый мир» (Москоу, Айдахо). Выступала с американскими джазменами на фестивале Лайонелла Хэмптона и в знаменитых клубах Jazz Alley (Сиэтл), Smalls (Нью-Йорк). Дарья является лауреатом всероссийских джазовых конкурсов и фестивалей. Принимала участие в гастрольных турне по России, Европе и Америке в составе ансамблей Алекса Сипягина, John Marshall, Godwin Louis, Robert Anchipolovskiy, а также играла с такими звездами мирового джаза, как Jerry Bergonzi, Victor Lewis, Randy Brecker, Will Vinson, Grant Stewart, Marcos Valle, Renato Massa, Conrad Herwig, Gil Goldstein, Vitaly Golovnev, Celso Fonseca и другими. В репортаже с «Акваджаз. Sochi Jazz Festival-2016» авторитетнейший журнал DownBeat отметил блестящее владение академическими музыкальными приёмами, ритмическую гибкость и импровизационный дар Дарьи. Дарья является постоянным участником группы бразильской музыки "Esh", а также коллективов известных российских музыкантов: Юлианы Рогачевой, Вагифа Садыхова, секстета Ильи Морозова/Виктори и Кауновой. С 2013 года играет в знаменитом "Кадансе" Германа Лукьянова. Сотрудничает со многими российскими музыкантами, такими как: Яков Окунь, Алексей Кузнецов, Владимир Данилин, Алексей Беккер, Петр Востоков, Иван Фармаковский, Алина Ростоцкая и другие. Принимала участие в проекте "Большой Джаз" на телеканале «Культура».

Егор Крюковских (ударные) - один из самых востребованных барабанщиков не только Санкт-Петербургс кой джазовой сцены: он постоянный участник биг-бенда «Jazz Philarmonic Orchestra» (Санкт-Петербург ), «Большого джазового оркестра под управлением Петра Востокова» ( Москва), проекта «Звезды Петербургского Джаза», «The Jazz Classic Trio Андрея Зимовца».

Зарекомендовал себя в качестве одного из самых приглашаемых участников международных джазовых фестивалей по всей России от Владивостока до Москвы, а также на Украине, в Финляндии, Эстонии.



Лауреат международного фестиваля «Gnesin Jazz 2011», победитель IV Международного конкурса ударных инструментов «DRUM WAVE 2016», а также финалист проекта «Большой джаз» на телеканале «Культура».



Сотрудничал с такими музыкантами, как Joe Cohn, John Marshall, Michael A. Thomas, Steve Grossmann, Zaid Nasser, Bill Saxton, Alex Hoffman, Peter Brainin, Dmitry Baevsky, Eugene Strigalev, Vitaly Golovnev, Larry Porter, Barry Harris, Mike LeDonne, David Brade, Peter Beets, Ваагн Айрапетян, Илья Луштак, Dan Nicholas, Давид Голощекин, Геннадий Гольштейн,Юлиана Рогачева , Robert Anchipolovskiy, Todd Herbert, Charis Ioannou, Caspar van Wijk, Gidon Nunes Vaz, Gideon Tazelaar, Tom Van Der Zaal, Sjoerd Dijkhuizen, John Webber, Tyler Mitchell, Michael O'Brien, Ruslan Khain, Antti Sarpila, Jean Loup Longlon, Jammie Davis, Mandy Gaines, Gail Pattis, Kenny Washington, JD Walter, Claudia Eliaza, Charles Turner III, Sharon Klark, Michelle Walker, Sibel Cose, Susanna Veldi, IsabelleCarpenti er, Juki Välipakka, Stephen Triffit и другие.

Стоимость билетов: 300 - 700 руб. Приобрести их можно на сайте или в кассе филармонии.