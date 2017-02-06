Псковский оркестр выступит вместе с солистами телевизионного проекта канала «Культура»
Впервые в своей истории Симфонический оркестр Псковской филармонии станет участником концерта вместе с солистами телевизионного проекта канала «Культура» «Большой джаз», представляющего один из самых ярких и артистичных видов музыкального искусства. Концерт состоится 7 марта в 17:00 в БКЗ филармонии.
В программе прозвучат композиции Ричарда Роджерса, Сонни Роллинз, Чака Рио, Антонио Карлоса Жобима, Билли Стрейхорна, Кола Портера, Дэвида Манна, Андрея Эшпайя, Дмитрия Мосьпана, Алексея Чернакова. Главный дирижер – Эдуард Банько.
В концерте примут участие саксофонист, композитор, аранжировщик, победитель проекта «БОЛЬШОЙ ДЖАЗ» на канале Культура Дмитрий Мосьпан. Дмитрий закончил МГУКИ, эстрадно-джазово
Алексей Чернаков (фортепиано) с отличием окончил Российскую Академию музыки им. Гнесиных по классу джазового фортепиано (класс народного артиста России И. М. Бриля). Прошел стажировку по программе «Открытый мир» в Институте Дэйва Брубека (Калифорния, США). Лауреат молодежной премии «Триумф». Выступал на таких престижных международных джазовых фестивалях, как Montreux jazz festival (Швейцария), Monterey jazz festival (США) и др. Является лауреатом всероссийских и международных джазовых конкурсов и фестивалей. В 2013 году Алексей стал финалистом проекта «Большой джаз» на телеканале «Культура». В 2015 году Алексей Чернаков с отличием окончил композиторский факультет Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского и продолжил обучение в аспирантуре-асси
Дарья Чернакова (контрабас) - одна из самых востребованных контрабасистов на российской джазовой сцене. На контрабасе играет с 16 лет. Закончила Эстрадно-Джазово
Егор Крюковских (ударные) - один из самых востребованных барабанщиков не только Санкт-Петербургс
Зарекомендовал себя в качестве одного из самых приглашаемых участников международных джазовых фестивалей по всей России от Владивостока до Москвы, а также на Украине, в Финляндии, Эстонии.
Лауреат международного фестиваля «Gnesin Jazz 2011», победитель IV Международного конкурса ударных инструментов «DRUM WAVE 2016», а также финалист проекта «Большой джаз» на телеканале «Культура».
Сотрудничал с такими музыкантами, как Joe Cohn, John Marshall, Michael A. Thomas, Steve Grossmann, Zaid Nasser, Bill Saxton, Alex Hoffman, Peter Brainin, Dmitry Baevsky, Eugene Strigalev, Vitaly Golovnev, Larry Porter, Barry Harris, Mike LeDonne, David Brade, Peter Beets, Ваагн Айрапетян, Илья Луштак, Dan Nicholas, Давид Голощекин, Геннадий Гольштейн,Юлиана Рогачева , Robert Anchipolovskiy, Todd Herbert, Charis Ioannou, Caspar van Wijk, Gidon Nunes Vaz, Gideon Tazelaar, Tom Van Der Zaal, Sjoerd Dijkhuizen, John Webber, Tyler Mitchell, Michael O'Brien, Ruslan Khain, Antti Sarpila, Jean Loup Longlon, Jammie Davis, Mandy Gaines, Gail Pattis, Kenny Washington, JD Walter, Claudia Eliaza, Charles Turner III, Sharon Klark, Michelle Walker, Sibel Cose, Susanna Veldi, IsabelleCarpenti
Стоимость билетов: 300 - 700 руб. Приобрести их можно на сайте или в кассе филармонии.
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