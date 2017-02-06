Джазбенд с мировым именем выступит в Пскове
Российский тур этого интернационально
В составе команды — нью-йоркский пианист Джон Дэвис и два московских музыканта - контрабасист Григорий Зайцев и барабанщик Игорь Игнатов.
Трио имеет давнюю историю. Музыканты познакомились в 1999 году и стали с успехом выступать в джаз-клубах Стамбула.
17 лет спустя трио вновь собирается, чтобы представить свою музыку в 19 городах России и записать в Москве студийный альбом. Подготовленная для тура двухчасовая программа «Джаз объединяет континенты» состоит из авторских пьес участников трио и джазовых стандартов.
Джон Дэвис на сцене уже более тридцати лет. В историю джаза он вошёл прежде всего, как участник единственного фортепианного трио, в котором играл великий бас-гитарист Джако Пасториус. В середине 1980-х команда гастролировала по Европе. Дэвис играл в квартете саксофониста Джона Хэнди и ансамблях других джазовых звёзд в Сан-Франциско, куда переехал из своего родного Нью-Йорка в начале 80-х.
Начиная с января 2015 года Джон Дэйвис много гастролирует по миру, играет с музыкантами из Нидерландов, Турции, Японии — а теперь и из России.
Григорий Зайцев — джазовый контрабасист, бас-гитарист, трубач, аранжировщик и бэндлидер. За его плечами уже более двадцати лет музыкального опыта. Зайцев выступал на фестивалях в Бельгии, Китае, США, Польше. Участник ансамблей Анатолия Кролла, Якова Окуня, Олега Бутмана, Сергея Чернышова. Среди тех, с кем Григорий гастролировал и записывался — Стив Турре, Уэйн Эскоффери, Дебора Браун, Стаффорд Хантер, Алекс Сипягин, Михаил Цыганов, Роберт Анчиполовский и многие другие.
Карьера Игоря Игнатова началась в конце 90-х. Игорь играл в ансамблях гитариста Алексея Кузнецова, саксофониста Олега Киреева, пианистов Льва Кушнира и Евгения Гречищева, записал с прославленным джазовым аккордеонистом Владимиром Данилиным альбом «Get Happy».
Начало концерта в 19:00. Билеты можно приобрести в кассе филармонии и на официальном сайте (цена билета: 500-1000 рублей).
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